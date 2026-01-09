Analisi tecnica della sentenza

Il primo snodo affrontato dal TAR riguarda la dedotta violazione delle garanzie partecipative.

Il Collegio esclude che, in presenza di un abuso edilizio accertato, l’amministrazione sia tenuta a comunicare l’avvio del procedimento prima di adottare l’ordinanza di demolizione.

La ragione è ben nota nella giurisprudenza amministrativa, ma spesso fraintesa nella pratica: l’ordine di demolizione non è il risultato di una valutazione discrezionale, bensì l’esito necessario di un accertamento tecnico-giuridico. Ne consegue che la partecipazione del privato non sarebbe comunque idonea a incidere sull’esito finale del procedimento.

Particolarmente significativo è poi il passaggio dedicato all’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001.

Il TAR chiarisce che la sanatoria “dinamica” presuppone, in modo strutturale, un’istanza del privato e non può essere attivata d’ufficio dall’amministrazione. In questo contesto viene ridimensionato anche il richiamo all’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, disposizione che opera esclusivamente nell’ambito della SCIA ed è finalizzata a evitare l’inibizione dell’attività, non certo a sanare abusi edilizi già accertati.

Sul tema delle tolleranze costruttive, infine, la sentenza assume un rilievo operativo particolarmente marcato. Pur riconoscendo che alcune difformità presentavano caratteristiche astrattamente riconducibili all’art. 34-bis del Testo Unico Edilizia, il Collegio sottolinea come la localizzazione degli interventi in zona sismica imponga l’applicazione di una disciplina speciale. In assenza dell’autorizzazione sismica, le opere restano prive di valido titolo edilizio, con la conseguenza che l’ordinanza di demolizione risulta legittima e immune da vizi.