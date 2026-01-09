deas Gestione completa successioni e volture catastali
Abusi edilizi e demolizione: sanatoria dinamica e tolleranze al vaglio del TAR

Quando l’ordine di demolizione è legittimo, i limiti della sanatoria dinamica e l’applicazione delle tolleranze costruttive al vaglio del TAR (sentenza n. 14/2025)

di Redazione tecnica - 09/01/2026

Conclusioni operative

In conclusione, il TAR ha respinto il ricorso e confermato l’ordinanza di demolizione, ribadendo alcuni concetti ormai granitici nella giurisprudenza edilizia.

La decisione consente di fissare alcuni punti fermi di immediata utilità pratica:

  • l’ordine di demolizione è un atto vincolato e doveroso;
  • la sanatoria “dinamica” ex art. 36-bis può essere attivata solo su istanza del privato;
  • il principio collaborativo dell’art. 19 della legge n. 241/1990 non è estensibile alla repressione degli abusi edilizi;
  • le tolleranze costruttive non operano automaticamente e, in zona sismica, presuppongono comunque il rilascio della specifica autorizzazione.

Una pronuncia che, senza introdurre elementi di rottura, contribuisce a riportare sanatorie e tolleranze entro confini giuridicamente coerenti, evitando letture estensive che rischiano di indebolire la funzione di tutela dell’assetto urbanistico ed edilizio.

