Quando è sufficiente la sola vicinitas per impugnare un provvedimento edilizio? La sanzione alternativa (c.d. fiscalizzazione edilizia) può sostituire una demolizione disposta anni prima? E ancora: qual è la linea di demarcazione tra parziale difformità (art. 34) e titolo annullato (art. 38) del Testo Unico Edilizia? Infine, le tolleranze costruttive possono essere usate per ridurre la portata di un abuso edilizio già accertato?

Fiscalizzazione abusi edilizi e tolleranze costruttive: la sentenza del Consiglio di Stato

Sono domande particolarmente interessanti che fanno da cornice ad un nuovo intervento del Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 6750 del 30 luglio 2025, affronta un caso molto articolato che consente di ricomporre un quadro normativo ancora frammentato e non privo di criticità applicative.

La vicenda prende avvio da un intervento edilizio residenziale autorizzato a fine anni ’90, originariamente destinato alla costruzione di più unità abitative. Nel tempo, una parte dell’area è stata ceduta a una società terza, mentre il proprietario originario ha proseguito la realizzazione di alcuni corpi di fabbrica. Da qui una lunga sequenza di titoli edilizi: varianti, permessi in sanatoria, DIA e successivi ordini di demolizione.

Un primo giudicato amministrativo del 2013 aveva annullato alcuni titoli rilasciati dal Comune, riconoscendo l’illegittimo utilizzo di volumetrie non spettanti. Nel 2014 è seguita un’ordinanza di demolizione. Negli anni successivi, tuttavia, sono intervenuti ulteriori permessi in sanatoria, non impugnati nei termini, e nuove richieste di fiscalizzazione delle difformità.

Nel 2023 il Comune, chiamato a dare esecuzione al giudicato, ha distinto due fronti:

ordinato la demolizione delle opere di urbanizzazione illegittime;

disposto la fiscalizzazione delle difformità edilizie interne a un fabbricato, ritenendo impossibile la rimozione senza compromettere parti legittime.

A questo punto sono nati due ricorsi paralleli:

da un lato, la società confinante ha contestato la fiscalizzazione e invocato l’esecuzione integrale della demolizione;

dall’altro, il proprietario ha impugnato l’importo della sanzione, sostenendo che sarebbe stato applicabile l’art. 38 (Interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato) TUE e non l’art. 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire).

Il TAR, con due pronunce del 2024, aveva dato ragione in parte al vicino e respinto il ricorso del proprietario. La vicenda è quindi approdata al Consiglio di Stato.