Abusi edilizi e ordine di demolizione: cosa accade in caso di inottemperanza?

Cosa accade in caso di inottemperanza a un ordine di demolizione? È sempre applicabile la sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro di cui all’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)?

Abusi edilizi e ordine di demolizione: interviene il TAR

Come spesso accade quando si parla di edilizia, la risposta è “dipende”. E, in questo caso specifico, discende direttamente dal contenuto dell’ordinanza di demolizione e dalla norma su cui si fonda lo stesso. Lo ha chiarito il TAR Campania che, con la sentenza n. 5155 del 9 luglio 2025, ha affrontato una questione di non poco rilievo operativo: l’amministrazione aveva irrogato la sanzione pecuniaria ex art. 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali), comma 4-bis TUE, a seguito della mancata ottemperanza a un ordine di demolizione.

Tuttavia, quell’ordine era stato adottato espressamente ai sensi dell’art. 33 (Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità) TUE, che disciplina le ristrutturazioni abusive e prevede come conseguenza della mancata ottemperanza la sola esecuzione in danno, non anche l’applicazione della sanzione pecuniaria aggiuntiva né l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

Proprio per questo motivo il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con la quale il dirigente del servizio gli aveva applicato la sanzione pecuniaria di €. 20.000,00 per inottemperanza all'ordinanza di demolizione. Ricorso che, naturalmente, è stato accolto dal TAR.