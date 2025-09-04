Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
bive Ingresso gratuito per tutti i visitatori
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Abusi edilizi e ordine di demolizione: cosa accade in caso di inottemperanza?

Il TAR chiarisce i diversi effetti degli artt. 31 e 33 del Testo Unico Edilizia e i limiti di applicazione della sanzione pecuniaria

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 04/09/2025

Cosa accade in caso di inottemperanza a un ordine di demolizione? È sempre applicabile la sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro di cui all’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)?

Abusi edilizi e ordine di demolizione: interviene il TAR

Come spesso accade quando si parla di edilizia, la risposta è “dipende”. E, in questo caso specifico, discende direttamente dal contenuto dell’ordinanza di demolizione e dalla norma su cui si fonda lo stesso. Lo ha chiarito il TAR Campania che, con la sentenza n. 5155 del 9 luglio 2025, ha affrontato una questione di non poco rilievo operativo: l’amministrazione aveva irrogato la sanzione pecuniaria ex art. 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali), comma 4-bis TUE, a seguito della mancata ottemperanza a un ordine di demolizione.

Tuttavia, quell’ordine era stato adottato espressamente ai sensi dell’art. 33 (Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità) TUE, che disciplina le ristrutturazioni abusive e prevede come conseguenza della mancata ottemperanza la sola esecuzione in danno, non anche l’applicazione della sanzione pecuniaria aggiuntiva né l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

Proprio per questo motivo il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con la quale il dirigente del servizio gli aveva applicato la sanzione pecuniaria di €. 20.000,00 per inottemperanza all'ordinanza di demolizione. Ricorso che, naturalmente, è stato accolto dal TAR.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Abusi edilizi DPR n. 380/2001 Ordine di demolizione

Documenti Allegati

INDICE

1
Abusi edilizi e ordine di demolizione: cosa accade in caso di inottemperanza?
2
Principi espressi dalla sentenza
3
Quadro normativo di riferimento
4
Analisi tecnica della decisione
5
Conclusioni operative
assorup congresso nazionale 2025

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 01/09/2025
Da ufficio ad abitazione: il TAR sul cambio di destinazione d’uso senza opere
2
EDILIZIA - 28/08/2025
CILA: dal Consiglio di Stato la guida giuridica sui poteri della P.A.
3
EDILIZIA - 26/08/2025
Pergolato o porticato? Il Consiglio di Stato su titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica
4
EDILIZIA - 02/09/2025
Attestazione di idoneità strutturale: la Sicilia fissa le nuove procedure per sanatorie e tolleranze
5
STIME E IMMOBILI - 30/08/2025
Agibilità e compravendita immobiliare: la Cassazione sui limiti della responsabilità del venditore
6
LAVORI PUBBLICI - 03/09/2025
Digitalizzazione appalti: nuovo supporto ai RUP per la fase di programmazione