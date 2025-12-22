Quadro normativo di riferimento

Per comprendere il ragionamento seguito dal TAR, è utile circoscrivere il quadro normativo di riferimento che, in questo caso, ruota attorno ad alcune disposizioni chiave del d.P.R. n. 380/2001, lette alla luce di un principio interpretativo ormai stabile nella giurisprudenza amministrativa e penale.

Il primo riferimento è rappresentato dagli artt. 27 e 31, che disciplinano la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e la repressione degli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Si tratta delle norme che fondano il potere-dovere dell’amministrazione comunale di intervenire a tutela dell’assetto del territorio e che qualificano l’ordine di demolizione come atto vincolato, adottato una volta accertata l’esistenza dell’abuso, senza margini di discrezionalità sulla scelta della misura repressiva. In questo stesso contesto si colloca la disciplina dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, destinata a operare solo nella fase successiva all’eventuale inottemperanza all’ingiunzione di ripristino.

All’interno di questo quadro si è progressivamente affermato il principio della valutazione unitaria dell’abuso edilizio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa e penale. Secondo tale impostazione, l’intervento abusivo deve essere considerato nella sua complessiva incidenza urbanistico-edilizia, avuto riguardo all’insieme delle opere realizzate e al loro impatto sul territorio, senza possibilità di scomposizioni artificiose finalizzate a ricondurre singole porzioni dell’intervento a regimi edilizi più favorevoli o a eludere i limiti di ammissibilità delle sanatorie.

Accanto a questo impianto si colloca l’art. 34-bis, dedicato alle tolleranze costruttive ed esecutive. La disposizione individua, entro limiti percentuali predeterminati e graduati in funzione della superficie dell’unità immobiliare, gli scostamenti dimensionali che non costituiscono violazione edilizia, nonché una serie di irregolarità esecutive di minima entità che, a determinate condizioni, restano prive di rilevanza sotto il profilo urbanistico-edilizio. È una disciplina che, tuttavia, presuppone una verifica tecnica puntuale e una dichiarazione asseverata del professionista, soprattutto quando le tolleranze vengono invocate in funzione difensiva o ai fini della ricostruzione dello stato legittimo.

È proprio su questo equilibrio – tra poteri repressivi dell’amministrazione, lettura unitaria dell’intervento edilizio e limiti oggettivi di irrilevanza delle difformità – che il TAR Lazio ha costruito il proprio ragionamento.