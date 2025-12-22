I principi espressi dal TAR

Muovendo da questo assetto normativo e giurisprudenziale, il TAR Lazio ha respinto le censure proposte dal ricorrente, ribadendo una serie di principi che, pur non essendo nuovi, assumono rilievo per la chiarezza con cui vengono applicati al caso concreto.

Il primo profilo riguarda l’invocazione delle tolleranze costruttive. Il TAR ha confermato che il semplice richiamo all’art. 34-bis del Testo Unico Edilizia non è sufficiente a neutralizzare un ordine di demolizione, se non è accompagnato da un adeguato supporto tecnico-documentale. La censura è stata infatti ritenuta apodittica e generica, fondata sulla sola trascrizione della norma, senza alcuna dimostrazione in ordine alla reale entità degli scostamenti, alla loro incidenza percentuale e alla riconducibilità degli stessi nell’alveo delle tolleranze consentite. In altri termini, le tolleranze non operano in via automatica, ma richiedono una verifica tecnica puntuale che, nel caso di specie, è risultata del tutto assente.

Un secondo passaggio centrale della decisione riguarda il tentativo del ricorrente di qualificare gli interventi contestati come una sommatoria di opere “minori”, ciascuna riconducibile a un regime edilizio più leggero. Il TAR ha respinto questa impostazione, richiamando il principio – costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa e penale – secondo cui la valutazione dell’abuso edilizio deve essere condotta in modo unitario. Il pregiudizio urbanistico, infatti, non deriva dal singolo intervento isolatamente considerato, ma dall’insieme delle opere realizzate e dal loro impatto complessivo sull’assetto del territorio. Ne consegue che non è consentito scomporre artificiosamente l’intervento per attenuarne la rilevanza o per sottrarlo a una determinata disciplina repressiva.

Infine, il TAR ha affrontato le censure di carattere formale relative all’ordine di demolizione. Con riferimento alla notificazione dell’atto, i giudici di primo grado hanno ricordato che eventuali irregolarità non incidono sulla legittimità del provvedimento, ma esclusivamente sulla sua efficacia e sulla decorrenza dei termini di impugnazione, soprattutto quando risulti comunque dimostrata la piena conoscenza dell’ordinanza da parte del destinatario. Analogamente, la mancata quantificazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale non è stata ritenuta viziante, poiché tale determinazione è propria della fase successiva di accertamento dell’inottemperanza e non costituisce elemento essenziale dell’ingiunzione di ripristino.