Analisi tecnica

Letta in chiave operativa, la sentenza offre alcune indicazioni di metodo che meritano attenzione, soprattutto per chi si confronta quotidianamente con procedimenti repressivi in materia edilizia.

In primo luogo, emerge con chiarezza come le tolleranze costruttive non possano essere utilizzate come argomento difensivo “di stile”. La loro applicazione presuppone un lavoro tecnico rigoroso, fondato su rilievi, confronti con il titolo edilizio originario e una dimostrazione puntuale della riconducibilità delle difformità entro i limiti consentiti dalla norma. In assenza di questo supporto, il richiamo all’art. 34-bis resta privo di efficacia e non è idoneo a scalfire la legittimità dell’ordine di demolizione.

In secondo luogo, la decisione conferma la centralità della lettura unitaria dell’intervento edilizio. La qualificazione dell’abuso non può essere costruita “per sottrazione”, isolando singole opere e ricollocandole artificiosamente in categorie edilizie meno rilevanti. È l’intervento complessivo che deve essere valutato, nella sua reale incidenza urbanistica ed edilizia, ed è su questo dato che si misura la legittimità dell’azione amministrativa.

Sul piano procedimentale, infine, la sentenza ribadisce la natura tipica e vincolata dell’ordine di demolizione. Si tratta di un atto che ha una funzione ben delimitata – prescrivere il ripristino della legalità violata – e che non può essere confuso con fasi successive del procedimento, come quella relativa all’acquisizione gratuita del bene in caso di inottemperanza. Pretendere che tali profili siano anticipati nell’ordinanza significa sovrapporre piani distinti, con il rischio di attribuire al provvedimento repressivo contenuti che l’ordinamento non gli richiede.