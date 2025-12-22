deas Gestione completa successioni e volture catastali
Abusi edilizi, ordine di demolizione e tolleranze costruttive: i chiarimenti del TAR

Quando le tolleranze ex art. 34-bis non bastano, la valutazione dell’abuso deve essere unitaria e l’ordine di demolizione resta legittimo. Lo conferma il TAR Lazio

22/12/2025

Conclusioni operative

In conclusione, il TAR Lazio ha respinto il ricorso, confermando la piena legittimità dell’ordine di demolizione impugnato. Una decisione che si inserisce in un solco giurisprudenziale ormai consolidato, ma lo fa con un taglio particolarmente utile sul piano pratico. Ne esce rafforzata l’idea che la difesa tecnica, soprattutto in materia di abusi edilizi, non possa fondarsi su richiami normativi astratti o su letture parcellizzate dell’intervento, ma debba misurarsi con la realtà complessiva delle opere e con un impianto probatorio coerente.

In questo senso, la decisione rappresenta un ulteriore richiamo alla necessità di un approccio rigoroso e consapevole, sia nella fase progettuale sia – soprattutto – quando ci si confronta con l’attività repressiva dell’amministrazione. Un approccio che, come mostra il caso esaminato, non può prescindere dalla corretta qualificazione dell’intervento nel suo insieme e dalla capacità di dimostrare tecnicamente, e non solo affermare, la propria posizione.

EDILIZIA Testo Unico Edilizia Abusi edilizi DPR n. 380/2001 Ordine di demolizione Tolleranze costruttive

INDICE

1
2
Quadro normativo di riferimento
3
I principi espressi dal TAR
4
Analisi tecnica
5
Conclusioni operative
