Conclusioni operative

In conclusione, il TAR Lazio ha respinto il ricorso, confermando la piena legittimità dell’ordine di demolizione impugnato. Una decisione che si inserisce in un solco giurisprudenziale ormai consolidato, ma lo fa con un taglio particolarmente utile sul piano pratico. Ne esce rafforzata l’idea che la difesa tecnica, soprattutto in materia di abusi edilizi, non possa fondarsi su richiami normativi astratti o su letture parcellizzate dell’intervento, ma debba misurarsi con la realtà complessiva delle opere e con un impianto probatorio coerente.

In questo senso, la decisione rappresenta un ulteriore richiamo alla necessità di un approccio rigoroso e consapevole, sia nella fase progettuale sia – soprattutto – quando ci si confronta con l’attività repressiva dell’amministrazione. Un approccio che, come mostra il caso esaminato, non può prescindere dalla corretta qualificazione dell’intervento nel suo insieme e dalla capacità di dimostrare tecnicamente, e non solo affermare, la propria posizione.