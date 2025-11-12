sed edilizia espositori
Abusi edilizi e ante '67: il Consiglio di Stato su regolamenti comunali e onere della prova

La sentenza n. 8809/2025 conferma che la preesistenza dell'immobile va dimostrata dal privato e che sono pienamente legittimi i regolamenti antecedenti la Legge Ponte

di Redazione tecnica - 12/11/2025

Conclusioni

L’appello è stato respinto, confermando la legittimità dell’ordine di demolizione.

Tre i passaggi di maggiore rilievo operativo nella sentenza:

  • l’onere della prova e la documentazione storica: nel contenzioso edilizio la difesa del privato deve fondarsi su elementi oggettivi e verificabili;
  • estensione dei regolamenti edilizi all'intero territorio comunale prima del 1967: tenendo conto del fatto che molti Comuni avevano già esteso l’obbligo di licenza edilizia a tutto il territorio comunale prima della Legge Ponte, non è corretto presumere la legittimità delle opere pre-1967 senza aver verificato il regolamento vigente all’epoca;
  • natura vincolata del potere repressivo: l’amministrazione non può scegliere se demolire o meno un abuso accertato, ma ha il dovere di procedere. Il tempo trascorso non attenua l’obbligo di ripristino, né il comportamento incolpevole del proprietario può incidere sulla legittimità dell’ordine.

 

Documenti Allegati

