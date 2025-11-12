Abusi edilizi e ante '67: il Consiglio di Stato su regolamenti comunali e onere della prova
La sentenza n. 8809/2025 conferma che la preesistenza dell'immobile va dimostrata dal privato e che sono pienamente legittimi i regolamenti antecedenti la Legge Ponte
di Redazione tecnica - 12/11/2025
Conclusioni
L’appello è stato respinto, confermando la legittimità dell’ordine di demolizione.
Tre i passaggi di maggiore rilievo operativo nella sentenza:
- l’onere della prova e la documentazione storica: nel contenzioso edilizio la difesa del privato deve fondarsi su elementi oggettivi e verificabili;
- estensione dei regolamenti edilizi all'intero territorio comunale prima del 1967: tenendo conto del fatto che molti Comuni avevano già esteso l’obbligo di licenza edilizia a tutto il territorio comunale prima della Legge Ponte, non è corretto presumere la legittimità delle opere pre-1967 senza aver verificato il regolamento vigente all’epoca;
- natura vincolata del potere repressivo: l’amministrazione non può scegliere se demolire o meno un abuso accertato, ma ha il dovere di procedere. Il tempo trascorso non attenua l’obbligo di ripristino, né il comportamento incolpevole del proprietario può incidere sulla legittimità dell’ordine.
