mapei istituzionale
mapei system mapenet
hormann dissuasori a scomparsa e fissi
mapei system mapenet

Abusi edilizi e opere precarie: il Consiglio di Stato chiarisce quando scatta la “nuova costruzione”

La sentenza n. 5831/2025 definisce i criteri per valutare manufatti leggeri, depositi e opere apparentemente precarie, concentrandosi sulla trasformazione stabile del suolo e sulla lettura unitaria degli interventi

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 28/11/2025

Nelle controversie sugli abusi edilizi, la qualificazione delle opere rappresenta di frequente terreno di scontro. È qui che, molto spesso, si decide l’esito dell’intero procedimento repressivo: capire se una struttura può essere considerata “precaria”, se è funzionale a un uso temporaneo o se, al contrario, integra una trasformazione edilizia stabile che richiede un titolo abilitativo.

La sentenza del Consiglio di Stato del 7 luglio 2025, n. 5831, riposiziona con chiarezza il baricentro del ragionamento: non conta la forma apparente del manufatto, ma la sua effettiva idoneità a trasformare il suolo in modo stabile e durevole.

Opere "precarie": perché possono configurare nuove costruzioni

Il caso riguarda l’impugnazione di un’ordinanza di demolizione di una pluralità di opere, comprendenti manufatti in muratura, strutture leggere, container, tettoie e capanni di dimensioni consistenti utilizzati come depositi di merce.

Gli eredi del proprietario contestavano la legittimità dell’atto, sostenendo che molte opere fossero precarie, amovibili o comunque non qualificabili come “nuove costruzioni”.

Il TAR aveva respinto il ricorso, valutando l’insieme degli abusi riscontrati, ritenuti complessivamente idonei a determinare una trasformazione urbanistico-edilizia dei luoghi che avrebbe necessitato il previo rilascio di idoneo titolo edilizio.

L’atto adottato non avrebbe potuto avere contenuto diverso, atteso che, ai sensi dell’art. 3, lett. e.7), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) anche i depositi di merce che comportano una trasformazione permanente del suolo inedificato costituiscono interventi di nuova costruzione.

Una tesi confermata dal Consiglio di Stato, sulla base delle coordinate normative che Palazzo Spada ha richiamato nella sentenza.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Abusi edilizi DPR n. 380/2001 Ordine di demolizione

Documenti Allegati

INDICE

1
Abusi edilizi e opere precarie: il Consiglio di Stato chiarisce quando scatta la “nuova costruzione”
2
Quadro normativo
3
I principi espressi nella sentenza
4
Conclusioni
evolplay pavimentazioni sportive

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 26/11/2025
Abusi edilizi e Salva Casa: la nuova sanatoria è la vera rivoluzione di cui quasi nessuno parla
2
EDILIZIA - 27/11/2025
Condono edilizio 2026: cosa prevedono davvero gli emendamenti alla Legge di Bilancio
3
FISCO E TASSE - 25/11/2025
Bonus ristrutturazioni, diritto reale e usufrutto: il coniuge non proprietario può detrarre al 50%?
4
EDILIZIA - 24/11/2025
Testo Unico Edilizia e Salva Casa: gli interventi della giurisprudenza amministrativa nel 2025
5
EDILIZIA - 21/11/2025
Costruzione abusiva e reato edilizio: la Cassazione su ultimazione lavori e prescrizione
6
EDILIZIA - 26/11/2025
Conto Termico 3.0 vs Detrazioni Fiscali 2026: cosa conviene per gli edifici residenziali