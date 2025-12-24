L’art. 36-bis come istituto autonomo: dalla verifica all’azione

L’art. 36-bis si colloca su un piano completamente diverso rispetto all’accertamento di conformità ordinario. Non rappresenta una semplificazione dell’art. 36, ma un istituto autonomo, costruito su presupposti, finalità ed effetti distinti.

Qui la norma non fotografa l’abuso in un momento statico, ma avvia un procedimento di regolarizzazione, che si sviluppa nel tempo e che può condurre progressivamente alla ricostruzione dello stato legittimo dell’immobile. La conformità non è più soltanto un dato da accertare ex post, ma un risultato da raggiungere attraverso un percorso istruttorio strutturato, che ammette interventi correttivi e adeguamenti nei limiti tracciati dalla norma.

In questo quadro si inserisce il tema della cosiddetta “doppia conformità leggera”, che costituisce uno degli elementi qualificanti dell’art. 36-bis. A differenza dell’art. 36, la verifica non è più rigidamente ancorata a una doppia conformità simmetrica e cristallizzata, ma consente di valutare la conformità dell’intervento in esito al procedimento, tenendo conto delle opere di adeguamento, delle rimozioni e delle misure prescritte. La conformità non viene più richiesta integralmente “a monte”, ma può essere costruita lungo il percorso, purché l’assetto finale dell’opera risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.

È proprio questo cambio di prospettiva a spiegare molte delle difficoltà applicative emerse in questi mesi. L’art. 36-bis non è pensato per sostituire l’art. 36, ma per intercettare quelle situazioni in cui la rigidità della doppia conformità piena rende di fatto impraticabile la sanatoria ordinaria, pur in presenza di interventi che, se opportunamente adeguati, possono essere ricondotti a un quadro di legalità.

Sotto questo profilo, la sanatoria dinamica mostra una maggiore capacità di adattamento anche in contesti complessi, come gli interventi in zona sismica o in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico, proprio perché consente di subordinare il titolo alla realizzazione di opere necessarie alla sicurezza o alla rimozione delle parti non sanabili. Ciò non significa, tuttavia, che l’art. 36-bis operi in deroga ai regimi di tutela: la compatibilità paesaggistica resta governata dall’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e i profili strutturali continuano a richiedere il rispetto della normativa tecnica di settore. Il procedimento è più flessibile, ma non elusivo.

Un ulteriore elemento qualificante riguarda la legittimazione soggettiva del procedimento. L’art. 36-bis può essere attivato dallo Sportello Unico nell’ambito dell’istruttoria, ma può essere proposto anche dal privato, che assume un ruolo attivo nella definizione del percorso di regolarizzazione. Su questo punto è intervenuta in modo chiaro la giustizia amministrativa: il TAR Campania, con la sentenza n. 1305/2025, ha precisato che la sanatoria dinamica non costituisce un rimedio residuale rimesso all’iniziativa dell’amministrazione, ma un procedimento autonomo che può essere avviato anche su impulso del privato, attraverso la presentazione di un progetto di regolarizzazione comprensivo delle opere necessarie a conseguire la conformità finale, incluse – se del caso – la rimozione delle parti non sanabili. Il baricentro si sposta così dal singolo atto al procedimento, con conseguenze rilevanti sul piano tecnico, istruttorio e delle responsabilità professionali.

In questo quadro, anche il silenzio dell’amministrazione assume un significato diverso rispetto a quello che caratterizza l’accertamento di conformità ordinario. Nel procedimento ex art. 36-bis, il decorso dei termini non integra un silenzio-rigetto, ma può condurre alla formazione del titolo edilizio per effetto del tempo, secondo una logica procedimentale autonoma. Il silenzio non sostituisce l’istruttoria né sana ciò che è insanabile, ma opera come meccanismo di chiusura del procedimento quando risultano soddisfatti i presupposti sostanziali della sanatoria.