Il comma 2 dell’art. 36-bis: la sanatoria condizionata diventa regola procedimentale

Il cuore operativo dell’art. 36-bis è rappresentato dal comma 2. È qui che il legislatore compie una scelta netta, rompendo consapevolmente con l’impostazione dell’art. 36 e introducendo una logica procedimentale del tutto diversa.

La norma prevede espressamente che il permesso di costruire in sanatoria possa essere rilasciato subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo Sportello Unico, di specifici interventi edilizi, anche strutturali, necessari:

ad assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore in materia di sicurezza;

alla rimozione delle opere che non possono essere sanate.

Si tratta di un passaggio di grande rilievo sistemico. Ciò che nella sanatoria ordinaria era strutturalmente vietato – ossia condizionare il titolo a interventi successivi – diventa, nel nuovo modello, parte integrante del procedimento. La sanatoria non è più un titolo “tutto o nulla”, ma un titolo condizionato, che si perfeziona attraverso l’esecuzione di opere correttive finalizzate a rendere l’assetto finale dell’immobile conforme e sicuro.

È in questo quadro che la “doppia conformità leggera” trova la sua concreta declinazione: la conformità non è più richiesta integralmente a monte, ma viene valutata in esito al percorso, purché l’intervento finale rispetti la disciplina urbanistica ed edilizia vigente.