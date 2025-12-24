Sportello Unico e modulistica unica edilizia: dalla norma alla prassi

Questa impostazione non è rimasta confinata sul piano teorico, ma ha trovato una traduzione operativa particolarmente significativa nell’aggiornamento della modulistica unica edilizia.

Nei moduli relativi al permesso di costruire e alla SCIA è stata introdotta una sezione specificamente dedicata alla sanatoria ex art. 36-bis, che consente di attivare in modo esplicito il percorso procedimentale delineato dalla norma. La modulistica chiarisce, in modo inequivoco, che lo Sportello Unico può subordinare il rilascio del titolo alla realizzazione degli interventi necessari alla sicurezza e alla rimozione delle parti non sanabili, impostando trasparentemente le condizioni di efficacia del titolo sin dall’origine.

Non si tratta di un adeguamento meramente formale. La modulistica rende trasparente la natura condizionata del titolo, evitando equivoci sul valore delle prescrizioni e sulle condizioni di efficacia della sanatoria. Il procedimento viene così impostato in modo chiaro, con effetti rilevanti sia sul piano istruttorio, sia sul piano delle responsabilità.

Anche sotto il profilo delle condizioni proposte dal privato, la giurisprudenza ha confermato l’applicabilità pratica di questo modello. Il TAR Campania, con la citata sentenza n. 1305/2025, ha chiarito che il tecnico o il privato possono affiancare all’istanza di sanatoria un progetto di ripristino o modifica delle opere non sanabili, completo delle misure necessarie a conseguire la conformità finale: in tal senso, la conformità va valutata non sulla base dell’abuso originario, ma in esito al progetto di regolarizzazione allegato all’istanza, ivi inclusa la demolizione parziale o la modifica degli elementi non sanabili.

L’effetto è duplice: