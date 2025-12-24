Il valore del silenzio nel procedimento di sanatoria dinamica

All’interno del nuovo assetto delineato dall’art. 36-bis, il silenzio dell’amministrazione non è più un fatto neutro né un semplice indice di inerzia procedimentale, ma un evento giuridicamente produttivo di effetti, espressamente tipizzato dal legislatore.

Il comma 6 dell’art. 36-bis segna, sotto questo profilo, una netta discontinuità rispetto all’accertamento di conformità ordinario: decorso inutilmente il termine di 45 giorni per il permesso di costruire in sanatoria, ovvero quello di 30 giorni per la SCIA in sanatoria, la richiesta si intende accolta, con formazione del titolo edilizio per silenzio-assenso ex art. 36-bis. Il tempo non accompagna più il procedimento, ma lo governa.

Come chiarito dal TAR Campania con la sentenza n. 7706 del 27 novembre 2025, il silenzio-assenso previsto dall’art. 36-bis non è un silenzio attenuato o presuntivo, né può essere neutralizzato da atti endoprocedimentali privi di effetti conclusivi. Preavvisi di rigetto, richieste istruttorie generiche o valutazioni interne non seguite da un provvedimento espresso e motivato non impediscono la formazione del titolo edilizio per decorso del termine.

Ne deriva che, una volta spirato il termine previsto dalla legge senza un provvedimento espresso di diniego, il titolo edilizio si considera formato, con effetti immediati sul piano giuridico. Eventuali profili di illegittimità non incidono sulla formazione del titolo, ma possono essere fatti valere solo attraverso l’esercizio dei poteri di autotutela, nei limiti e nei termini previsti dall’ordinamento.

In questo senso, il silenzio-assenso ex art. 36-bis non rappresenta una semplificazione impropria, ma uno strumento volto a imporre tempi certi e responsabilità chiare all’amministrazione, superando definitivamente le prassi dilatorie che, nella sanatoria ordinaria, avevano spesso trasformato il silenzio in una forma di rigetto implicito e permanente.