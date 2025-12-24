Variazioni essenziali e aree vincolate: i limiti (e le condizioni) del modello dinamico

Un profilo particolarmente delicato nel contesto della sanatoria edilizia dinamica riguarda le variazioni essenziali realizzate in area vincolata. L’art. 36-bis ha ampliato l’ambito oggettivo della regolarizzazione, includendo tra le ipotesi potenzialmente sanabili anche interventi che, in passato, sarebbero stati automaticamente esclusi. Tuttavia, tale ampliamento non si traduce in una compressione dei regimi di tutela, ma impone una lettura integrata tra disciplina edilizia e disciplina paesaggistica.

Sotto questo profilo, la sentenza del Consiglio di Stato n. 9428/2025 segna un passaggio importante, perché supera gli automatismi del previgente art. 32, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 — che qualificava ogni variazione essenziale in area vincolata come abuso totale — e richiama la necessità di una valutazione concreta della vicenda, coerente con l’abrogazione di tali automatismi operata dal decreto Salva Casa. La variazione essenziale, dunque, non è più automaticamente ostativa alla sanatoria, ma deve essere valutata nel contesto specifico dell’intervento e del vincolo.

È proprio in questo quadro che assume un rilievo decisivo il comma 4 dell’art. 36-bis, che introduce una disciplina speciale e derogatoria rispetto al regime ordinario della compatibilità paesaggistica di cui all’art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004. Come noto, quest’ultima disposizione esclude, in via generale, la possibilità di accertamento postumo della compatibilità paesaggistica per gli interventi che abbiano comportato la creazione di superfici utili o volumi, ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati.

Il legislatore del Salva Casa compie qui una scelta di consapevole (?) discontinuità. Il comma 4 dell’art. 36-bis consente infatti di attivare il procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica anche in presenza di interventi che abbiano determinato incrementi volumetrici o di superficie, superando espressamente i limiti applicativi del citato art. 167, comma 4. La compatibilità paesaggistica non viene più esclusa in via automatica per ragioni tipologiche, ma diventa oggetto di una valutazione sostanziale, inserita all’interno di un procedimento tipizzato.

La norma disciplina puntualmente anche il procedimento: il dirigente o responsabile dell’ufficio richiede il parere vincolante dell’autorità preposta alla gestione del vincolo, con il coinvolgimento della soprintendenza, fissando termini perentori (novanta e centottanta giorni). Decorso inutilmente tale termine, si forma il silenzio-assenso anche sul piano paesaggistico, consentendo all’amministrazione procedente di provvedere autonomamente.

Ne deriva che, nel modello delineato dall’art. 36-bis, il vincolo paesaggistico non viene eluso, ma ricondotto entro un procedimento speciale, che deroga consapevolmente alla disciplina ordinaria dell’art. 167 del Codice dei beni culturali, senza trasformarsi in una sanatoria automatica. La compatibilità paesaggistica resta una condizione sostanziale imprescindibile, ma non opera più come limite aprioristico e insuperabile, bensì come esito di una valutazione espressa o tacita, nei tempi e con le modalità stabilite dalla legge.