Blumatica Energy
grafill editoria tecnica
systab consolidamento fondazioni

Abusi edilizi e Sanatoria dinamica: come funziona l’art. 36-bis tra prescrizioni, silenzio-assenso e vincoli

Dalla “doppia conformità leggera” alla sanatoria condizionata del comma 2: ruolo del SUE, modulistica aggiornata, progetto del privato e limiti in area vincolata

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Gianluca Oreto - 24/12/2025

Conclusioni

Alla luce di quanto emerso, l’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 va letto per quello che è: non una scorciatoia, né una sanatoria generalizzata, ma un procedimento complesso, costruito su una logica profondamente diversa rispetto all’accertamento di conformità ordinario.

La sanatoria edilizia dinamica amplia gli strumenti a disposizione dell’amministrazione e dei privati, ma lo fa spostando il baricentro sul procedimento, sulla qualità dell’istruttoria, sulla definizione puntuale delle condizioni e sulla responsabilità tecnica delle scelte progettuali. È un modello che ammette adattamenti e correzioni, ma che non rinuncia ai presupposti sostanziali della legalità edilizia, della sicurezza e della tutela del territorio.

Proprio per questo, l’art. 36-bis richiede un cambio di approccio: non può essere applicato in modo automatico né ridotto a una mera alternativa “più semplice” all’art. 36. Al contrario, impone una lettura sistemica delle norme, un uso consapevole degli strumenti procedimentali e una particolare attenzione ai contesti sensibili, come le aree vincolate o gli interventi strutturalmente rilevanti.

A oltre un anno dall’entrata in vigore del Salva Casa, è ormai evidente che la sfida non è tanto individuare nuove categorie di sanatoria, quanto governare correttamente i percorsi di regolarizzazione, evitando che un istituto pensato per dare ordine e certezza venga piegato a letture semplificatrici o difensive. È su questo terreno, più che su quello delle etichette, che si giocherà la reale tenuta applicativa del nuovo art. 36-bis.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Abusi edilizi Sanatoria edilizia Silenzio assenso Accertamento di conformità Decreto Salva Casa Variazioni essenziali Silenzio rigetto Parere di compatibilità paesaggistica Sanatoria dinamica

INDICE

1
Abusi edilizi e Sanatoria dinamica: come funziona l’art. 36-bis tra prescrizioni, silenzio-assenso e vincoli
2
L’art. 36-bis come istituto autonomo
3
Il comma 2 dell’art. 36-bis
4
Sportello Unico e modulistica unica edilizia
5
Il valore del silenzio nel procedimento di sanatoria dinamica
6
Variazioni essenziali e aree vincolate
7
Conclusioni
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026