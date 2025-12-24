Conclusioni

Alla luce di quanto emerso, l’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 va letto per quello che è: non una scorciatoia, né una sanatoria generalizzata, ma un procedimento complesso, costruito su una logica profondamente diversa rispetto all’accertamento di conformità ordinario.

La sanatoria edilizia dinamica amplia gli strumenti a disposizione dell’amministrazione e dei privati, ma lo fa spostando il baricentro sul procedimento, sulla qualità dell’istruttoria, sulla definizione puntuale delle condizioni e sulla responsabilità tecnica delle scelte progettuali. È un modello che ammette adattamenti e correzioni, ma che non rinuncia ai presupposti sostanziali della legalità edilizia, della sicurezza e della tutela del territorio.

Proprio per questo, l’art. 36-bis richiede un cambio di approccio: non può essere applicato in modo automatico né ridotto a una mera alternativa “più semplice” all’art. 36. Al contrario, impone una lettura sistemica delle norme, un uso consapevole degli strumenti procedimentali e una particolare attenzione ai contesti sensibili, come le aree vincolate o gli interventi strutturalmente rilevanti.

A oltre un anno dall’entrata in vigore del Salva Casa, è ormai evidente che la sfida non è tanto individuare nuove categorie di sanatoria, quanto governare correttamente i percorsi di regolarizzazione, evitando che un istituto pensato per dare ordine e certezza venga piegato a letture semplificatrici o difensive. È su questo terreno, più che su quello delle etichette, che si giocherà la reale tenuta applicativa del nuovo art. 36-bis.