Abusi edilizi e sanzioni penali: il progettista può essere responsabile?

La Cassazione (sentenza n. 40942/2025) chiarisce quando la condotta del tecnico fa scattare la responsabilità anche senza nomina del direttore dei lavori

di Redazione tecnica - 09/01/2026

Quadro normativo di riferimento

Il riferimento centrale è l’art. 29 del d.P.R. n. 380/2001, che disciplina la responsabilità del titolare del titolo edilizio, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, estendendo – per gli interventi subordinati a SCIA – specifici obblighi anche al progettista.

La norma delinea un sistema chiaro:

  • la responsabilità per la conformità urbanistica ed edilizia grava su più soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera;
  • l’esonero di responsabilità del direttore dei lavori non è automatico, ma subordinato a una condotta attiva: contestazione delle violazioni, comunicazione all’amministrazione e, nei casi di totale difformità o variazioni essenziali, rinuncia all’incarico.

In questo assetto, il diritto penale edilizio non si arresta alla verifica dell’esistenza di un incarico formale, ma indaga il contributo causale e la condotta effettiva del professionista.

Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Corte di Cassazione Abusi edilizi DPR n. 380/2001

INDICE

1
Abusi edilizi e sanzioni penali: il progettista può essere responsabile?
2
Quadro normativo di riferimento
3
Principi affermati dalla Cassazione
4
Analisi tecnica della sentenza
5
Conclusioni operative
