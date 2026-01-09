Blumatica Energy
grafill editoria tecnica
systab consolidamento fondazioni

Abusi edilizi e sanzioni penali: il progettista può essere responsabile?

La Cassazione (sentenza n. 40942/2025) chiarisce quando la condotta del tecnico fa scattare la responsabilità anche senza nomina del direttore dei lavori

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 09/01/2026

Principi affermati dalla Cassazione

Con la sentenza n. 40972/2025, la Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato ma spesso frainteso nella pratica: la responsabilità del tecnico non dipende solo dalla nomina, ma dal ruolo sostanzialmente svolto.

Secondo la Corte:

  • l’assenza di una formale investitura come direttore dei lavori non esclude di per sé la responsabilità penale;
  • assume rilievo decisivo la consapevolezza dell’abuso edilizio e la partecipazione, anche solo tollerante, alla sua realizzazione;
  • il progettista può rispondere penalmente quando il suo comportamento dimostra un coinvolgimento attivo o qualificato nella vicenda edilizia.

Il baricentro dell’analisi si sposta, quindi, dal piano formale a quello sostanziale.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Corte di Cassazione Abusi edilizi DPR n. 380/2001

Documenti Allegati

INDICE

1
Abusi edilizi e sanzioni penali: il progettista può essere responsabile?
2
Quadro normativo di riferimento
3
Principi affermati dalla Cassazione
4
Analisi tecnica della sentenza
5
Conclusioni operative
xella Isolare senza cappotto

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - Ultima ora
Sanatoria edilizia 2026: come funziona la regolarizzazione degli abusi nel d.P.R. 380/2001
2
LAVORI PUBBLICI - 07/01/2026
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
CATASTO - 06/01/2026
Voltura catastale Web: dal 12 gennaio 2026 l’unico canale per aggiornare le intestazioni al Catasto