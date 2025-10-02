A chi spetta l’onere di dimostrare che un immobile sia stato realizzato in epoca in cui non era necessario alcun titolo edilizio? Quali prove documentali servono per accertarne lo stato legittimo? E fino a che punto è possibile invocare la natura pertinenziale quando si tratta di manufatti di dimensioni consistenti?

Abusi edilizi e stato legittimo ante ’67: la sentenza del TAR Campania

Ha risposto a queste domande il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania che, con la sentenza n. 6195 del 15 settembre 2025, ci consente di approfondire uno degli aspetti più importanti in edilizia: lo stato legittimo e la sua verifica.

Nel caso di specie, la controversia riguarda un insieme di opere realizzate in assenza di titolo edilizio. In particolare, era stata accertata la realizzazione di una platea pavimentata di 16 x 14 metri, sulla quale insisteva un manufatto in legno con pareti in muratura, della superficie di circa 80 mq, suddiviso in ingresso, cucina, bagno, due camere da letto e un ripostiglio. A questo si aggiungevano una piscina interrata di circa 30 mq e un ulteriore manufatto in muratura di circa 8 mq, composto da un wc e un deposito.

Il Comune aveva ingiunto la demolizione, rilevando l’assenza di titoli edilizi e contestando la natura abusiva delle opere. Quindi il ricorso dinanzi al TAR, in cui la difesa si è sviluppata lungo più direttrici.

Anzitutto, viene sostenuto che il manufatto principale non fosse frutto di una nuova edificazione ma di un immobile già esistente da lungo tempo, sul quale sarebbero stati eseguiti soltanto lavori di risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, senza alterarne volumi, sagoma o superfici. A supporto di questa tesi, la parte richiamava la normativa previgente, ricordando che l’obbligo generalizzato di licenza edilizia è stato introdotto soltanto con la Legge Ponte del 1967, e che dunque l’opera sarebbe stata comunque legittima. A suo avviso, la circostanza era stata adeguatamente dimostrata da una relazione tecnica di parte.

Un secondo argomento riguardava la tipologia di titolo edilizio richiesto. Secondo la ricorrente, le opere contestate non avrebbero richiesto il permesso di costruire, bensì una semplice SCIA ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Di conseguenza, l’irregolarità avrebbe potuto al massimo essere sanata con una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 37, tanto più che era stata comunque presentata un’istanza di accertamento di conformità.

Un terzo motivo riguarda l’ordine di demolizione, ritenuto eccessivo perché riferito all’intero manufatto senza distinguere tra eventuali porzioni abusive e parti preesistenti, e senza considerare eventuali opere già oggetto di condono.

Infine, viene dedotto un vizio di motivazione. Il provvedimento del Comune non avrebbe descritto in modo puntuale gli abusi, né valutato la reale tipologia dell’intervento e l’affidamento maturato nel tempo da parte della ricorrente, elementi che – secondo la sua prospettazione – avrebbero imposto un’istruttoria più accurata e una motivazione più articolata.