Quadro normativo di riferimento

Per comprendere realmente la portata della decisione del Consiglio di Stato, è necessario ripartire dai principi che governano la sanatoria edilizia e gli effetti dell’abusivismo. Al centro c’è l’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, lo strumento con cui il legislatore ha previsto la possibilità di “recuperare” un intervento già realizzato, a condizione però che ricorrano due elementi imprescindibili: la conformità urbanistica al momento della realizzazione e quella al momento della presentazione dell’istanza. Senza questa doppia conformità – lo sappiamo bene – non c’è margine per nessuna forma di sanatoria.

Accanto all’art. 36 opera l’art. 31 del Testo Unico, che disciplina l’ordine di demolizione nei casi di opere eseguite senza titolo, in totale difformità o con variazioni essenziali. È una norma che non lascia molto spazio a valutazioni discrezionali: quando un intervento viene riconosciuto abusivo e non sanabile, la demolizione diventa un atto dovuto, rigidamente vincolato.

A completare il quadro interviene la giurisprudenza, che in modo costante ribadisce un principio tanto semplice quanto spesso frainteso: il passare del tempo non attenua l’illegittimità dell’opera né genera affidamento tutelabile in capo al proprietario. L’abuso rimane tale anche se l’immobile è stato utilizzato per anni, anche se amministrazioni diverse non sono intervenute e anche se nel frattempo sono state presentate dichiarazioni o titoli di natura diversa.

È proprio questa architettura normativa – doppia conformità, natura vincolata dell’ordine di demolizione e irrilevanza del fattore temporale – che il Consiglio di Stato utilizza come chiave di lettura per valutare la rilevanza (o meglio, l’irrilevanza) della DIA del 2004 rispetto alle trasformazioni oggetto dell’accertamento di conformità e del successivo provvedimento repressivo.