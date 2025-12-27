Il quadro normativo

Il nodo centrale della vicenda sta nel modo in cui il nuovo Codice dei contratti pubblici ha ridisegnato la sequenza delle fasi di gara e come essa si colleghi alla procedura sull’accesso agli atti.

L’art. 107 del d.lgs. n. 36/2023 consente, con il comma 3, alle stazioni appaltanti di ricorrere all’inversione procedimentale, valutando prima le offerte e rinviando a un momento successivo l’esame della documentazione amministrativa. Questo assetto comporta che, anche dopo l’aggiudicazione, non tutta la documentazione dei concorrenti sia stata ancora aperta o valutata.

È in questo contesto che si colloca l’art. 35 del Codice. Il comma 3 prevede che il diritto di accesso possa essere differito quando riguarda documenti che non sono stati ancora esaminati dalla stazione appaltante e rispetto ai quali non si è completata la fase valutativa necessaria a definire in modo stabile la posizione dei concorrenti. Il legislatore, quindi, non assume l’aggiudicazione come spartiacque automatico tra segretezza e piena trasparenza, ma guarda allo stato effettivo del procedimento.

Sul piano processuale, il Codice prevede poi una disciplina speciale dell’accesso agli atti di gara all’art. 36, pensata per la fase fisiologica della procedura e per le esigenze di tutela immediata dei concorrenti. Diverso è il caso in cui l’istanza di accesso venga proposta dopo l’aggiudicazione e trovi riscontro in un diniego o in una ostensione parziale: in queste ipotesi viene in rilievo il rito generale di cui all’art. 116 del codice del processo amministrativo.