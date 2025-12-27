L'analisi del TAR

Il TAR Sicilia ha affrontato la questione partendo da un punto che, nella pratica, viene spesso dato per scontato: non ogni controversia sull’accesso agli atti di gara rientra automaticamente nel perimetro “speciale” del Codice dei contratti, solo perché gli atti richiesti provengono da una procedura di affidamento.

Nel caso esaminato, infatti, l’istanza di accesso era stata presentata dopo l’aggiudicazione e il problema non riguardava la fisiologica condivisione degli atti tra concorrenti nella fase immediatamente funzionale all’impugnazione dell’esito, ma una situazione diversa: ostensione omessa o parziale, determinata anche dalle opposizioni dei controinteressati, formulate a loro volta dopo l’aggiudicazione.

Da qui la prima conseguenza: questi casi si collocano fuori dal perimetro dell’art. 36, comma 4, del d.lgs. 36/2023 e rientrano invece nel campo di applicazione dell’art. 116 c.p.a., cioè nel rito ordinario in materia di accesso ai documenti amministrativi. In altre parole: la “specialità” del Codice non si estende in modo indifferenziato a ogni contenzioso sull’accesso, specie quando la dinamica è quella tipica del giudizio ex art. 116 (istanza, diniego/ostensione parziale, opposizioni, ricorso).

Per quanto riguarda il differimento dell’accesso alla documentazione amministrativa, il Collegio valorizza l’art. 35, comma 3, del Codice, affermando che il diritto di accesso alla documentazione amministrativa non ancora esaminata dalla stazione appaltante – e rispetto alla quale non si è ancora svolta quella fase valutativa necessaria a definire compiutamente la posizione dei concorrenti – deve intendersi differito fino all’esito di tale valutazione.

Posticipare l’accesso a questi documenti non è una scelta difensiva della stazione appaltante, ma una soluzione coerente con tre elementi:

l’interesse conoscitivo deve essere attuale e concreto;

la gara è un procedimento a formazione progressiva;

l’inversione procedimentale rende ancora più evidente questa scansione.

In sintesi, se la stazione appaltante non ha ancora esaminato quella documentazione, non si può pretendere un accesso pieno come se il procedimento fosse già definitivamente consolidato, perché esso diviene pienamente “maturo” solo dopo che la valutazione amministrativa è stata svolta, quando la posizione dei concorrenti assume una fisionomia completa e stabile.