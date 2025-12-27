Conclusioni

Il TAR ha ritenuto legittimo il differimento dell’accesso alla documentazione amministrativa non ancora esaminata dalla stazione appaltante e ha respinto l’istanza proposta dal concorrente, chiarendo che, in una procedura gestita con inversione procedimentale, l’aggiudicazione non coincide necessariamente con la definitiva chiusura della fase istruttoria.

È a partire da questo presupposto che il Collegio costruisce un ragionamento più ampio, che si muove lungo una linea di equilibrio che tiene insieme il diritto di accesso, le esigenze di difesa del concorrente e la struttura concreta delle procedure di gara nel nuovo Codice:

quando la documentazione amministrativa non è stata ancora valutata, l’interesse conoscitivo dell’istante non può dirsi pienamente attuale e l’accesso può essere rinviato senza che ciò si traduca in una compressione ingiustificata della trasparenza;

le controversie relative all’omessa o parziale ostensione degli atti, se insorte dopo l’aggiudicazione e a seguito delle opposizioni dei controinteressati, esulano dal perimetro dell’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 e devono essere ricondotte al rito ex art. 116 c.p.a., con conseguenze rilevanti in termini di strategia difensiva e di gestione delle istanze di accesso;

nelle gare impostate con inversione procedimentale, l’accesso agli atti non segue automaticamente l’aggiudicazione, ma il completamento delle valutazioni amministrative.

Solo una volta consolidata la posizione dei concorrenti, il diritto di accesso diventa pienamente esigibile, in coerenza con l’impianto del nuovo Codice dei contratti pubblici.