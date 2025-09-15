Quando decorrono i termini per impugnare un’aggiudicazione di gara? Cosa accade se l’operatore economico riceve la comunicazione dell’esito senza avere a disposizione tutta la documentazione necessaria per valutare un ricorso? È sufficiente la comunicazione formale o serve la piena conoscenza degli atti? E, soprattutto, questo meccanismo trova applicazione anche dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023)?

Accesso agli atti e dilazione dei termini di ricorso: la sentenza del TAR Lombardia

Mentre il Codice dei contratti continua il suo percorso di assestamento che, a distanza di 30 mesi dalla sua entrata in vigore, ha generato 16 provvedimenti di modifica, la giustizia amministrativa interviene chiarendo alcuni importanti aspetti di natura operativa. È il caso del TAR Lombardia che, con la sentenza n. 731 del 2 agosto 2025 ha risposto alle domande iniziali e confermato la validità di un principio giurisprudenziale ormai consolidato: l’istanza di accesso agli atti può determinare una dilazione dei termini di ricorso fino a 15 giorni.

Il caso oggetto dell’intervento dei giudici di primo grado riguarda una gara per l’affidamento del servizio di notifica di verbali all’estero e recupero crediti per sanzioni amministrative. Dopo l’aggiudicazione al primo classificato, un concorrente ha impugnato gli atti, sollevando vari profili, tra cui l’assenza dei requisiti tecnico-professionali e la difficoltà di esercitare pienamente il diritto di difesa per mancanza di accesso a tutta la documentazione.

La sentenza del TAR Lombardia è stata l’occasione ideale per chiarire le regole applicabili ai termini di impugnazione delle aggiudicazioni in relazione all’accesso agli atti di gara.