Accesso agli atti di gara e inversione procedimentale: il TAR definisce i confini della trasparenza

Un'interessante sentenza de TAR Lombardia (n.3459/2025) chiarisce quando l’accesso agli atti è escluso nelle procedure svolte con inversione procedimentale ex art. 107 del Codice dei contratti pubblici

di Redazione tecnica - 15/12/2025

La decisione del TAR

Il TAR ha quindi respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego di accesso opposto dalla stazione appaltante.

Il giudice amministrativo ha affermato che, in una procedura di gara svolta mediante inversione procedimentale, non sussiste un diritto di accesso alla documentazione amministrativa e agli altri atti relativi ai concorrenti che non siano stati sottoposti a verifica.

Tali documenti, non essendo stati aperti né valutati, non hanno inciso sulla formazione della graduatoria né sull’aggiudicazione e restano estranei al procedimento conclusosi con il provvedimento finale.

Ne consegue che non possono essere considerati ostensibili, neppure invocando l’accesso difensivo, in mancanza di un interesse concreto e attuale collegato all’esercizio di un potere amministrativo già svolto.

