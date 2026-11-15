Gli articoli 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023 riconoscono ai concorrenti un accesso automatico a determinati atti della procedura di affidamento, consentendo tuttavia di sottrarre alla divulgazione le informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali. La possibilità di proteggere il patrimonio conoscitivo dell'impresa si confronta quindi con un sistema nel quale la conoscenza dell'offerta dell'aggiudicatario è garantita direttamente dalla legge, senza che gli altri partecipanti debbano dimostrare preventivamente le ragioni del proprio interesse.

L'aggiudicatario può chiedere di oscurare parti dell'offerta tecnica che contengono informazioni riservate, ma la richiesta non vincola la stazione appaltante, alla quale spetta verificare se le informazioni indicate possiedano effettivamente i requisiti del segreto tecnico o commerciale. Il problema si presenta soprattutto quando l'impresa richiama il proprio know-how per sottrarre alla conoscenza degli altri concorrenti intere sezioni dell'offerta, comprese quelle che descrivono le prestazioni valutate dalla commissione giudicatrice ai fini dell'attribuzione dei punteggi.

Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza del 27 ottobre 2026, n. 7802, ha esaminato una richiesta di oscuramento che aveva reso sostanzialmente inconoscibile l'offerta tecnica dell'aggiudicatario, riprendendo i principi affermati dall'Adunanza Plenaria n. 8/2026 sulla necessità di una decisione espressa e motivata della stazione appaltante.

Offerta tecnica oscurata: il ricorso del secondo classificato

La vicenda ha riguardato una procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi accessori di pulizia, della durata di otto anni e con un importo a base di gara superiore a 10 milioni di euro.

Il concorrente secondo classificato ha richiesto l'accesso alla documentazione dell'aggiudicataria, comprese le offerte, i verbali di gara e gli atti relativi alla verifica dell'anomalia, ma la stazione appaltante ha pubblicato una versione dell'offerta tecnica ampiamente oscurata, sulla base della richiesta dell'impresa aggiudicataria, che aveva richiamato la necessità di proteggere il proprio know-how, i modelli organizzativi, le metodologie operative e le soluzioni progettuali elaborate grazie all'esperienza acquisita nel settore.

Il secondo classificato ha contestato l'oscuramento, sostenendo che l'amministrazione non avesse verificato l'effettiva esistenza dei segreti dichiarati e che le informazioni sottratte all'accesso fossero necessarie per valutare la correttezza dei punteggi attribuiti all'offerta aggiudicataria.

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che il concorrente non avesse dimostrato la stretta indispensabilità della documentazione richiesta rispetto alle proprie esigenze difensive. I giudici d'appello hanno invece riformato la sentenza di primo grado, rilevando che tale valutazione era stata effettuata senza che la stazione appaltante avesse preventivamente accertato, con una decisione espressa e motivata, l'esistenza di segreti tecnici o commerciali.

Accesso agli atti di gara: le novità dell'art. 36 e l'Adunanza Plenaria

Nel sistema precedente al D.Lgs. n. 36/2023, la conoscenza della documentazione di gara presupponeva, di regola, l'iniziativa del concorrente interessato, chiamato a presentare un'istanza di accesso sulla quale l'amministrazione doveva pronunciarsi valutandone i presupposti. Con l'art. 36 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, per gli atti e i soggetti individuati dalla disposizione, tale verifica preliminare non è più richiesta, perché l'interesse alla conoscenza dei documenti viene riconosciuto direttamente dal legislatore.

La comunicazione digitale dell'aggiudicazione è accompagnata dalla disponibilità dell'offerta dell'aggiudicatario, dei verbali di gara e degli atti, dei dati e delle informazioni presupposti all'aggiudicazione in favore dei concorrenti non definitivamente esclusi, mentre gli operatori collocati nei primi cinque posti della graduatoria possono accedere reciprocamente anche alle rispettive offerte.

L'Adunanza Plenaria n. 8/2026 ha ricostruito questo meccanismo come un sistema di accesso digitale, ufficioso e automatico, nel quale i concorrenti sono titolari di un interesse riconosciuto dalla legge e non devono presentare un'apposita istanza per ottenere la documentazione resa disponibile attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale.

L'interesse all'accesso riconosciuto direttamente dal legislatore modifica anche il procedimento attraverso il quale vengono esaminate le richieste di oscuramento, poiché la stazione appaltante è chiamata a verificare l'esistenza di informazioni effettivamente riservate senza dover preventivamente accertare l'interesse del concorrente alla conoscenza degli atti.

L'art. 35, comma 4, lettera a), consente di escludere dalla divulgazione le informazioni contenute nell'offerta o nei relativi giustificativi che costituiscano segreti tecnici o commerciali, secondo una dichiarazione motivata e comprovata dell'operatore economico. La decisione sulle eventuali richieste di oscuramento spetta alla stazione appaltante, che ai sensi dell'art. 36, comma 3, deve darne atto nella comunicazione dell'aggiudicazione, mentre il successivo comma 4 prevede un termine di dieci giorni per impugnare le relative determinazioni.

L'art. 35, comma 5, disciplina invece l'accesso alle informazioni legittimamente oscurate, consentendolo quando la loro conoscenza sia indispensabile ai fini della difesa in giudizio degli interessi giuridici del concorrente collegati alla procedura.

La stretta indispensabilità dell'accesso difensivo deve quindi essere valutata soltanto quando sia stata precedentemente accertata la presenza di un segreto tecnico o commerciale meritevole di tutela, perché, in mancanza di tale presupposto, l'offerta rimane accessibile secondo le modalità previste dall'art. 36 e non può essere richiesta una specifica dimostrazione delle esigenze difensive.

Oscuramento dell'offerta tecnica: obbligo di motivazione della stazione appaltante

Nella gara esaminata, la stazione appaltante ha pubblicato l'offerta tecnica nella versione oscurata predisposta dall'aggiudicataria, senza rendere note le proprie valutazioni sulla sussistenza dei segreti dichiarati. Anche dopo le contestazioni del secondo classificato, l'amministrazione si è limitata a trasmettere una successiva comunicazione dell'impresa contenente ulteriori giustificazioni delle parti sottratte all'accesso.

L'Adunanza Plenaria n. 8/2026 ha stabilito che la decisione sulla segretazione costituisce un atto autonomo rispetto all'offerta oscurata, che deve essere espressamente adottato dalla stazione appaltante e non può considerarsi implicitamente contenuto nella pubblicazione del documento nella versione predisposta dall'operatore economico.

La pubblicazione dell'offerta oscurata non permette infatti di stabilire se l'amministrazione abbia effettivamente esaminato le informazioni sottratte all'accesso, né consente di conoscere le ragioni per le quali abbia eventualmente condiviso le richieste dell'aggiudicatario. La stessa trasmissione della dichiarazione dell'impresa non costituisce un provvedimento implicito, perché non esprime alcuna valutazione amministrativa sulla fondatezza delle ragioni di riservatezza.

La stazione appaltante deve verificare la sussistenza, la consistenza e l'attualità dei segreti dichiarati, motivando la propria decisione sulle informazioni che intende sottrarre alla conoscenza degli altri concorrenti, senza poter considerare sufficiente la dichiarazione dell'aggiudicatario o limitarsi a recepirne le richieste.

La Quarta Sezione ha accertato che tale valutazione era mancata e ha riconosciuto la fondatezza della censura relativa al difetto assoluto di motivazione.

Segreti tecnici e commerciali: i requisiti per limitare l'accesso

Strettamente collegato alla norma sull'accesso all'offerta tecnica è l'art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005, Codice della proprietà industriale, che tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, quando non siano generalmente note o facilmente accessibili agli operatori del settore, abbiano valore economico in quanto segrete e siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle riservate.

L'operatore economico che chiede l'oscuramento deve individuare le informazioni che presentano questi requisiti e dimostrare le ragioni della loro riservatezza, senza limitarsi ad affermare che determinate parti dell'offerta derivino dall'esperienza professionale dell'impresa o rappresentino il risultato di investimenti, sperimentazioni e attività organizzative.

Le modalità di esecuzione delle prestazioni possono essere frutto di conoscenze ed esperienze aziendali senza costituire necessariamente segreti commerciali, così come una particolare soluzione organizzativa può contenere informazioni effettivamente riservate quando l'impresa ne dimostri la natura segreta e il valore economico collegato alla mancata divulgazione.

L'onere di dimostrare l'esistenza del segreto grava sull'operatore che richiede l'oscuramento, mentre la stazione appaltante deve valutare le ragioni addotte attraverso un'istruttoria adeguata, senza considerare vincolante la dichiarazione ricevuta.

Know-how aziendale: quali informazioni dell'offerta tecnica non sono segrete?

Una parte consistente delle informazioni oscurate nell'offerta dell'aggiudicataria riguardava l'organizzazione del servizio, con particolare riferimento alle squadre operative, alle risorse impiegate per le singole prestazioni, alle attrezzature, agli automezzi, alle ore aggiuntive offerte per lo spazzamento e alle attività di manutenzione.

Secondo i giudici d'appello, tali informazioni descrivono le caratteristiche del servizio proposto e non appaiono, di per sé, segrete o rappresentative di uno specifico know-how aziendale, mentre la loro mancata conoscenza limita la possibilità degli altri concorrenti di contestare i punteggi attribuiti all'aggiudicataria e la congruità della sua offerta.

Tra i dati oscurati figuravano anche gli orari giornalieri di apertura dei centri di raccolta e le percentuali di raccolta differenziata che l'impresa si proponeva di raggiungere, informazioni destinate a essere conosciute dall'utenza o comunque caratterizzate da un interesse pubblico alla loro divulgazione, rispetto alle quali il Collegio ha escluso la configurabilità di segreti tecnici o commerciali.

La natura dell'appalto, relativo a servizi di igiene urbana resi nei confronti della collettività, rende inoltre difficilmente ipotizzabile che le modalità organizzative delle prestazioni possano essere considerate, nella loro generalità, informazioni riservate.

Dall'esame dell'offerta è risultato anche che alcune sezioni erano state completamente sottratte all'accesso, mentre di altre risultavano visibili soltanto le intestazioni dei paragrafi o brevi passaggi introduttivi, privi di informazioni sufficienti per conoscere le caratteristiche delle prestazioni proposte, con il risultato di rendere sostanzialmente inconoscibile il contenuto della relazione tecnica.

I segreti tecnici o commerciali riguardano informazioni specifiche e puntualmente individuate e il richiamo al saper fare dell'impresa non può giustificare l'oscuramento di intere sezioni o della quasi totalità dell'offerta, senza dimostrare che le informazioni interessate possiedano effettivamente i requisiti richiesti dalla disciplina sulla riservatezza.

La pronuncia non stabilisce un limite quantitativo alle parti oscurabili, ma richiede che la sottrazione all'accesso sia riferita a informazioni effettivamente protette, individuate dall'operatore economico e valutate dalla stazione appaltante attraverso una decisione motivata.

Accesso difensivo agli atti di gara: quando serve la stretta indispensabilità

Quando la stazione appaltante ha legittimamente accertato la presenza di segreti tecnici o commerciali, il concorrente che intende conoscere anche le informazioni protette deve dimostrare la stretta indispensabilità dell'accesso per la difesa in giudizio dei propri interessi, individuando il collegamento tra la documentazione richiesta e le esigenze di tutela giurisdizionale.

L'art. 35, comma 5, non consente di superare la riservatezza riconosciuta all'aggiudicatario sulla base della sola partecipazione alla gara o di un generico interesse a contestarne l'esito, mentre la valutazione dell'indispensabilità deve essere accompagnata dal bilanciamento delle contrapposte esigenze, non potendo il diritto di difesa prevalere automaticamente sulla tutela del segreto.

Palazzo Spada ha richiamato anche la Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha escluso la possibilità di imporre l'accesso alle informazioni riservate senza consentire all'amministrazione di valutare la necessità della loro divulgazione rispetto alla tutela giurisdizionale richiesta dal concorrente.

Nella gara esaminata, tuttavia, la stazione appaltante non aveva legittimamente accertato l'esistenza dei segreti invocati dall'aggiudicataria e la mancata dimostrazione della stretta indispensabilità dell'accesso non poteva quindi giustificare una decisione di oscuramento priva di motivazione.

Offerta oscurata illegittimamente: cosa deve fare la stazione appaltante

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, annullato la decisione di oscuramento e ordinato alla stazione appaltante di adottare una nuova determinazione espressa e motivata, senza disporre l'immediata ostensione integrale dell'offerta tecnica.

La nuova determinazione dovrà individuare le eventuali informazioni effettivamente protette da segreti tecnici o commerciali, sulla base delle dichiarazioni dell'aggiudicataria e di una valutazione autonoma dell'amministrazione, che potrà limitare l'accesso soltanto rispetto alle parti per le quali siano state accertate e motivate le ragioni di riservatezza, senza che la generica richiesta di protezione del know-how aziendale possa giustificare l'oscuramento dell'offerta tecnica.

Accesso agli atti di gara: le risposte alle domande più frequenti

L'aggiudicatario può chiedere l'oscuramento dell'intera offerta tecnica?

L'aggiudicatario può chiedere di sottrarre all'accesso le informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ma deve individuarle e dimostrarne la natura riservata. Il generico richiamo al know-how aziendale non giustifica l'oscuramento di intere sezioni dell'offerta senza una motivazione riferita alle specifiche informazioni da proteggere.

Chi decide quali parti dell'offerta tecnica possono essere oscurate?

La decisione spetta alla stazione appaltante, che deve verificare autonomamente le ragioni di riservatezza dichiarate dall'operatore economico. Ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, l'oscuramento richiede una determinazione espressa e motivata e non può derivare dal semplice recepimento della richiesta dell'aggiudicatario.

Il secondo classificato deve dimostrare un interesse specifico per accedere all'offerta dell'aggiudicatario?

No. L'art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023 riconosce ai concorrenti non definitivamente esclusi l'accesso automatico all'offerta dell'aggiudicatario e agli altri documenti individuati dalla disposizione, senza necessità di presentare un'istanza o dimostrare uno specifico interesse. Restano escluse le informazioni legittimamente protette da segreti tecnici o commerciali.

Quando è necessario dimostrare la stretta indispensabilità dell'accesso difensivo?

La dimostrazione della stretta indispensabilità è richiesta quando il concorrente intende conoscere informazioni legittimamente oscurate perché contenenti segreti tecnici o commerciali. In questo caso, l'art. 35, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 richiede che l'accesso sia indispensabile per la difesa in giudizio degli interessi giuridici collegati alla procedura di gara.

Cosa succede se la stazione appaltante oscura l'offerta senza motivazione?

La decisione di oscuramento può essere annullata per difetto di motivazione. Come precisato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 7802/2026, l'annullamento non comporta necessariamente l'accesso integrale e immediato all'offerta, poiché l'amministrazione può essere chiamata a riesaminare le richieste di riservatezza e ad adottare una nuova determinazione espressa e motivata.