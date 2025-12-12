Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l’appello e ordinato l’ostensione integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, riformando la sentenza del TAR.

Il ricorso presentato dalla seconda classificata era tempestivo perché il termine breve non era mai decorso, mancando il presupposto previsto dalla legge, ovvero la pubblicazione contestuale dell’offerta e delle decisioni sui motivati oscuramenti.

La comunicazione di aggiudicazione, da sola, non fa partire alcun termine di impugnazione se non è accompagnata dalla pubblicazione dell’offerta dell’aggiudicataria con i relativi oscuramenti motivati.

Per altro, le richieste di riservatezza vanno motivate nel dettaglio: le dichiarazioni generiche non possono essere accolte.

Ne deriva che, nel caso in cui la documentazione non sia stata pubblicata correttamente, gli OE possono impugnare l’oscuramento anche oltre dieci giorni.

Rimane la responsabilità in capo alle SA di verificare la fondatezza delle richieste di oscuramento, evitando di recepire passivamente le opposizioni delle imprese.