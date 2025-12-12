Blumatica Energy
sed edilizia espositori

Accesso agli atti di gara: quando scatta il termine breve per il ricorso?

La sentenza del Consiglio di Stato n. 9454/2025 chiarisce quando inizia a decorrere la decade per impugnare l’oscuramento dell’offerta e come valutare le richieste di riservatezza

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 12/12/2025

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l’appello e ordinato l’ostensione integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, riformando la sentenza del TAR.

Il ricorso presentato dalla seconda classificata era tempestivo perché il termine breve non era mai decorso, mancando il presupposto previsto dalla legge, ovvero la pubblicazione contestuale dell’offerta e delle decisioni sui motivati oscuramenti.

La comunicazione di aggiudicazione, da sola, non fa partire alcun termine di impugnazione se non è accompagnata dalla pubblicazione dell’offerta dell’aggiudicataria con i relativi oscuramenti motivati.

Per altro, le richieste di riservatezza vanno motivate nel dettaglio: le dichiarazioni generiche non possono essere accolte.

Ne deriva che, nel caso in cui la documentazione non sia stata pubblicata correttamente, gli OE possono impugnare l’oscuramento anche oltre dieci giorni.

Rimane la responsabilità in capo alle SA di verificare la fondatezza delle richieste di oscuramento, evitando di recepire passivamente le opposizioni delle imprese.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Codice Appalti 2023 Accesso agli atti

Documenti Allegati

INDICE

1
Accesso agli atti di gara: quando scatta il termine breve per il ricorso?
2
Quadro normativo di riferimento
3
I principi espressi dalla sentenza
4
Analisi tecnica
5
Conclusioni
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026