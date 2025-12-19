Accesso agli atti di gara: il Consiglio di Stato su trasparenza, riservatezza e termini di impugnazione
Palazzo Spada chiarisce che il termine per ricorrere decorre solo dalla conoscenza effettiva degli atti e ribadisce i limiti all’oscuramento per segreti tecnici e commerciali
Il quadro normativo di riferimento
Il fulcro della decisione è rappresentato dall’interpretazione e applicazione dell’art. 35 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice Appalti).
Il comma 4 consente ai concorrenti di chiedere l’oscuramento delle parti dell’offerta contenenti segreti tecnici o commerciali, ma richiede che tali segreti siano specificamente individuati e sorretti da una motivazione puntuale, non potendo l’amministrazione limitarsi a recepire affermazioni generiche.
Il comma 5 prevede, invece, che l’accesso sia consentito quando risulti indispensabile ai fini della difesa in giudizio, configurando il diritto di difesa come valore da bilanciare con la tutela della riservatezza, e non come interesse recessivo per definizione.
A questo assetto si affianca l’art. 36, che disciplina l’accesso tramite piattaforma digitale e rafforza l’esigenza di decisioni tempestive e motivate sugli oscuramenti, in coerenza con l’obiettivo di evitare contenziosi inutilmente dilatati o, all’opposto, ricorsi meramente cautelativi.
