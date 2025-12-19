L'analisi del Consiglio di Stato

Partendo da queste premesse normative, il Collegio ha preliminarmente chiarito che il termine per la proposizione del ricorso non può decorrere prima che l’operatore economico abbia effettiva conoscenza del contenuto delle offerte e dei documenti dai quali emergono i vizi deducibili.

Anticipare la decorrenza del termine significherebbe incentivare la proposizione di ricorsi esplorativi, presentati al solo fine di evitare la decadenza, in assenza di una reale base conoscitiva. Un esito incompatibile sia con il principio di effettività della tutela giurisdizionale sia con le esigenze di speditezza che permeano il nuovo Codice dei contratti.

La conoscenza sostanziale degli atti di gara viene così elevata a presupposto indefettibile per l’avvio del termine decadenziale.

Nel merito, la sentenza ribadisce che l’accesso difensivo non può essere sacrificato sulla base di richiami astratti alla riservatezza. È vero che l’onere di dimostrare l’indispensabilità della documentazione grava sul richiedente, ma tale onere deve essere valutato in relazione al caso concreto. Nel caso esaminato, la ridotta differenza di punteggio e l’ampiezza delle parti oscurate rendevano di fatto impossibile verificare la corretta applicazione dei criteri di valutazione, impedendo qualsiasi controllo effettivo sull’operato della commissione.

Parallelamente, Palazzo Spada censura l’operato della stazione appaltante per non aver svolto una valutazione comparativa reale, motivata e non automatica tra diritto di difesa e tutela dei segreti tecnici o commerciali: "Ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l'affermazione generica che questi ultimi attengono al proprio know how; essendo necessario un bilanciamento volto all’enucleazione di un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica".

L’ostensione può essere, allora, negata solo laddove venga in rilievo, quale interesse cd. limite, "un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento. È altresì indispensabile che i dati in esame presentino effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva".

Non è sufficiente invocare genericamente il know-how aziendale: i segreti devono essere specifici, oggettivamente riservati e idonei a conferire un concreto vantaggio competitivo. In assenza di tale verifica, l’oscuramento si traduce in una compressione ingiustificata dell’accesso e, indirettamente, della tutela giurisdizionale.