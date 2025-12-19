sed edilizia espositori
Accesso agli atti di gara: il Consiglio di Stato su trasparenza, riservatezza e termini di impugnazione

Palazzo Spada chiarisce che il termine per ricorrere decorre solo dalla conoscenza effettiva degli atti e ribadisce i limiti all’oscuramento per segreti tecnici e commerciali

di Redazione tecnica - 19/12/2025

Conclusioni

L’appello è stato quindi accolto, con annullamento del diniego di accesso e dichiarazione dell'obbligo per la stazione appaltante di riesercitare il potere nel rispetto dei criteri indicati.

La decisione consente di trarre alcune indicazioni operative di rilievo:

  • il termine per impugnare gli atti di gara decorre solo dalla conoscenza effettiva degli elementi contestabili;
  • l’accesso difensivo ex art. 35, comma 5, costituisce una garanzia sostanziale e non può essere svuotato tramite oscuramenti generalizzati;
  • la tutela dei segreti tecnici o commerciali richiede una motivazione puntuale e una verifica concreta della loro effettiva rilevanza concorrenziale;
  • il bilanciamento tra riservatezza e diritto di difesa non ammette automatismi, ma deve essere espresso e argomentato.

Ne deriva l’esigenza di un uso più consapevole degli strumenti a garanzia della riservatezza, evitando che possano trasformarsi in un ostacolo all’effettività della tutela giurisdizionale.

© Riproduzione riservata
INDICE

1
Accesso agli atti di gara: il Consiglio di Stato su trasparenza, riservatezza e termini di impugnazione
2
Il quadro normativo di riferimento
3
L'analisi del Consiglio di Stato
4
Conclusioni
