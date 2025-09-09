Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
Accesso agli atti e oscuramento offerte: il Consiglio di Stato sul rito super-accelerato

Palazzo Spada chiarisce quando il termine di dieci giorni trova applicazione e quando invece si deve ricorrere al rito ordinario, distinguendo con precisione tra omissioni, provvedimenti impliciti e decisioni espresse

di Redazione tecnica - 09/09/2025

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha introdotto un rito “super-accelerato” per impugnare i dinieghi di accesso conseguenti a istanze di oscuramento dell'offerta tecnica: dieci giorni per proporre ricorso, un termine che cambia radicalmente i tempi della difesa.

Ma questo termine stringente decorre sempre dalla comunicazione di aggiudicazione? È possibile ritenere implicita la decisione dell’amministrazione anche se nessun provvedimento viene adottato? E ancora: cosa accade quando la stazione appaltante non pubblica affatto le offerte tecniche dei concorrenti, come imposto dall’art. 36 del Codice?

Accesso agli atti e offerta tecnica oscurata: i termini per il rito super-accelerato

Cerca di fare chiarezza su un tema controverso in ambito di appalti pubblici il Consiglio di Stato, con la sentenza del 25 luglio 2025, n. 6620, relativa a un affidamento di servizi, la cui aggiudicazione era stata impugnata dalla seconda e dalla quarta classificata.

Alla comunicazione dell’aggiudicazione, la stazione appaltante aveva trasmesso solo alcuni documenti (offerta economica, verbali, giustificazioni dell’anomalia), omettendo l’offerta tecnica dell’aggiudicataria e senza dare alcuna notizia sulle istanze di oscuramento. Soltanto dopo le istanze ostensivo-difensive presentate dalle concorrenti, era arrivata una risposta con l’invio della relazione tecnica in versione integralmente oscurata, senza motivazioni specifiche e successivamente ai dieci giorni previsti per il c.d. “rito super-accelerato”.

Il TAR, chiamato a pronunciarsi, aveva respinto i ricorsi ritenendoli tardivi: secondo il primo giudice, la comunicazione di aggiudicazione doveva intendersi come provvedimento implicito di oscuramento, facendo decorrere da quella data il termine decadenziale di dieci giorni.

INDICE

1
Accesso agli atti e oscuramento offerte: il Consiglio di Stato sul rito super-accelerato
2
L’art. 36 del Codice dei contratti
3
L’analisi del Consiglio di Stato
4
La decisione
