Il whistleblower può avere accesso agli atti del procedimento ANAC contro chi doveva tutelare la sua identità? Chi si è opposto all’accesso, che cosa può fare se i documenti sono già stati consegnati? Un ricorso al TAR può cancellare ciò che è già stato letto?

A questi interrogativi risponde il TAR Lazio con la sentenza n. 16005 del 13 ottobre 2026, che mette al centro non il solo diritto del whistleblower di accedere agli atti ma soprattutto il tempo, cioè che cosa può ancora ottenere dal giudice chi si oppone all’accesso quando i documenti sono ormai nelle mani del segnalante.

La questione tocca chi gestisce il canale interno di segnalazione, perché tra la decisione dell’Autorità e la consegna dei documenti può passare pochissimo tempo. I giudici la affrontano con un’avvertenza che cambia il modo di leggere la decisione.

Accesso agli atti nel procedimento sanzionatorio ANAC: la vicenda

Il caso oggetto della sentenza riguarda il procedimento sanzionatorio avviato dall’ANAC contro i componenti del comitato whistleblowing di una società, ai quali erano contestate la presunta violazione della riservatezza del segnalante e alcune omissioni nella verifica delle segnalazioni. Il segnalante era stato licenziato e poi reintegrato dal giudice del lavoro, che aveva dichiarato nullo il licenziamento perché ritorsivo.

Otto giorni dopo la comunicazione di avvio, il segnalante chiedeva l’accesso alla corrispondenza pre-istruttoria tra l’Autorità e il comitato. L’ANAC informava i componenti riportando il contenuto dell’istanza, senza allegarne copia, e nonostante la loro opposizione la accoglieva in parte. Il TAR sospendeva il provvedimento con decreto monocratico, ma i documenti erano già stati consegnati prima della notifica del ricorso, all’insaputa dei componenti. La stessa sorte toccava a una seconda istanza sugli atti istruttori, eseguita prima dei motivi aggiunti, mentre sulla terza l’Autorità disponeva il differimento.

I ricorrenti contestavano la legittimazione e l’interesse del segnalante, il mancato coinvolgimento di altri controinteressati e la mancata trasmissione dell’istanza. Insistevano inoltre per una decisione nel merito, utile a rendere inutilizzabili i documenti, prevenire analoghe decisioni e sostenere una pretesa risarcitoria.

Whistleblowing e accesso documentale: cosa prevedono le norme

Il D.Lgs. n. 24/2023 tutela la riservatezza dell’identità del segnalante (art. 12), sancisce la nullità delle ritorsioni (artt. 17 e 19) e affida all’ANAC il potere sanzionatorio (art. 21). Il relativo regolamento (delibera ANAC n. 301/2023) comunica l’avvio anche al segnalante (artt. 25 e 32) e riconosce l’accesso agli atti ai destinatari della contestazione (artt. 26 e 33).

Sul versante dell’accesso, la Legge n. 241/1990 richiede, tra l’altro, un interesse diretto e attuale (art. 22) ed esclude le istanze «preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni» (art. 24, comma 3). Il d.P.R. n. 184/2006 impone poi di inviare copia della richiesta ai controinteressati (art. 3). Per gli atti dell’Autorità vale anche il regolamento ANAC sull’accesso (delibera n. 1019/2018), che disciplina il potere di differimento.

Sul piano processuale l’accesso segue il rito dell’art. 116 del codice del processo amministrativo (c.p.a.). L’interesse a ricorrere è la condizione dell’azione per cui il ricorso è ammissibile soltanto se l’annullamento dell’atto può ancora procurare al ricorrente un’utilità attuale. Se quell’utilità manca già alla notifica, il ricorso è inammissibile per carenza originaria di interesse (art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.).

Ricorso contro l’accesso agli atti già eseguito: perché è inammissibile

Il punto fermo da cui partono i giudici è oggettivo. Alla notifica del ricorso e dei motivi aggiunti gli effetti dei provvedimenti da inibire si erano già prodotti per intero, e il fatto che i ricorrenti non lo sapessero pesa soltanto sulla valutazione della loro condotta processuale.

Né l’interesse può reggersi sull’effetto conformativo. Sulla scia del Consiglio di Stato (sentenza n. 3080/2026), il TAR ricorda che la giurisdizione amministrativa non è di tipo oggettivo e che ogni procedimento resta a sé. Aggiunge che l’art. 34, comma 2, c.p.a. vieta di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. Il giudizio non prosegue neppure a fini risarcitori, perché anche quando la consegna è decisa spontaneamente dall’amministrazione la specialità del rito osta all’estensione dell’art. 34, comma 3, pensato per l’azione di annullamento.

Quanto all’inutilizzabilità, vale di regola il principio per cui ciò che è accaduto non può essere reso non accaduto (c.d. factum infectum fieri nequit). Per il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria (sentenza n. 11/2016), questo principio limita persino la retroattività del giudicato e, dove non si può tornare indietro, lascia aperta soltanto la strada del risarcimento per equivalente. Né giova l’inutilizzabilità di matrice penalistica, che protegge l’imputato e non si adatta a documenti precostituiti.

Accesso del segnalante agli atti ANAC: legittimazione e limiti secondo il TAR

La qualificazione dell’accesso non è stata in realtà decisa con effetti sugli atti, perché la pronuncia si è arrestata prima, sul terreno del rito. Il TAR esamina i motivi soltanto ai fini delle spese, secondo la c.d. soccombenza virtuale.

Il motivo sulla legittimazione è infondato. Il procedimento sanzionatorio ha natura ibrida, perché nasce dall’impulso del segnalante e incide sulla sua posizione, dato che l’accertamento di una fuga di notizie può sostenere la prova della ritorsione. Richiamando il Consiglio di Stato (sentenza n. 4597/2009), i giudici qualificano il segnalante come controinteressato nel procedimento sanzionatorio. La violazione contestata riguarda infatti la sua identità, e la ritorsione è stata accertata dal giudice del lavoro.

Il secondo motivo è invece parzialmente fondato. Nell’accesso endoprocedimentale l’interesse va vagliato con più rigore e deve rispondere a precise esigenze difensive, non al desiderio di seguire l’istruttoria passo dopo passo. Per alcuni atti, come la richiesta di audizione dei ricorrenti, la conoscenza serviva soltanto a verificare l’operato dell’Autorità, cioè a quel controllo generalizzato che la legge esclude. L’ANAC avrebbe potuto valutare prima il differimento. Pur mancando un termine dilatorio come quello dell’accesso civico generalizzato o degli atti di gara, l’Autorità era già raggiunta dal primo ricorso e dal decreto cautelare, eppure non ha considerato neppure un breve differimento della seconda consegna.

Il terzo motivo è inammissibile, perché i ricorrenti non possono far valere la riservatezza di terzi. Il quarto è fondato, perché per i giudici la trascrizione dell’istanza nella comunicazione non appare idonea a sostituire l’invio della copia e comprime il diritto di difesa di chi si oppone.

Accesso endoprocedimentale e differimento: le indicazioni operative

Sul piano operativo, e su un terreno che la pronuncia non affronta direttamente, la lezione riguarda i tempi. Vale per chi gestisce un canale interno di segnalazione nelle imprese e negli enti tenuti ad applicare la disciplina del whistleblowing. La tutela utile si gioca già nell’opposizione, chiedendo la copia integrale dell’istanza e un differimento dell’ostensione in vista delle iniziative giudiziarie. Per il segnalante, invece, ogni istanza endoprocedimentale va motivata con un’esigenza difensiva precisa e attuale.

In una prospettiva di sistema, negli appalti è la norma a offrire quel margine. L’art. 36, comma 5, del Codice dei contratti vieta infatti di ostendere le parti dell’offerta di cui è chiesto l’oscuramento prima che scada il termine di dieci giorni per impugnare. Nell’accesso ordinario la stessa garanzia dipende soltanto da una scelta prudente dell’amministrazione.

Accesso agli atti whistleblowing: cosa cambia dopo la sentenza del TAR Lazio

In conclusione, il TAR Lazio ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti, ma ha posto le spese a carico dell’ANAC in ragione della soccombenza virtuale.

Ciò significa che, nell’accesso ordinario, la partita si gioca in larga parte prima del giudizio. L’amministrazione che accoglie un’istanza contestata deve quindi chiedersi se una consegna immediata non svuoti di senso il diritto di difesa di chi si è opposto. D’altro canto, nella valutazione svolta ai fini delle spese, il whistleblower conserva la legittimazione all’accesso ma non può usarla come strumento di sorveglianza continua del procedimento.

La pronuncia si inserisce nel solco del Consiglio di Stato sulla carenza di interesse dopo l’ostensione e ne estende la portata alla consegna disposta spontaneamente dall’amministrazione, su cui la massima ufficiale segnala l’assenza di precedenti negli esatti termini. Un documento consegnato è come una porta già attraversata, e si può discutere di chi avrebbe dovuto tenerla chiusa, ma non la si richiude alle spalle di chi è passato.

Accesso agli atti del whistleblower: le domande più frequenti

Il whistleblower può accedere agli atti del procedimento sanzionatorio dell’ANAC?

Secondo il TAR Lazio (sentenza n. 16005/2026), in una valutazione ai soli fini delle spese, il segnalante è legittimato ad accedere agli atti del procedimento sanzionatorio avviato per la violazione della riservatezza della sua identità, perché ne è controinteressato. Se il procedimento è ancora in corso, però, l’istanza deve rispondere a precise esigenze difensive e non a un controllo passo dopo passo dell’istruttoria.

Si può impugnare l’accesso agli atti se i documenti sono già stati consegnati?

Secondo il TAR Lazio (sentenza n. 16005/2026), se al momento della notifica del ricorso ex art. 116 c.p.a. i documenti sono già stati consegnati, il ricorso è inammissibile per carenza originaria di interesse, anche se il ricorrente non sapeva della consegna. L’annullamento non renderebbe inutilizzabili gli atti già conosciuti e l’interesse non può reggersi sul solo effetto conformativo sulle decisioni future.

L’ANAC può differire l’accesso chiesto dal segnalante?

Sì. Il differimento è previsto dalla Legge n. 241/1990 e, per gli atti dell’Autorità, dal regolamento ANAC sull’accesso, e qui è stato disposto sulla terza istanza. Secondo il TAR Lazio (sentenza n. 16005/2026), ai fini delle spese, l’ANAC avrebbe potuto valutarlo già prima, bilanciando l’interesse del segnalante con quello di chi si oppone e con la celerità del procedimento.