Accesso civico generalizzato: ANAC ribadisce che spetta a chiunque

Qual è il confine tra accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato? L’Amministrazione può rigettare un’istanza solo perché il documento è antecedente la normativa sull'accesso civico? Il richiedente deve giustificare l’interesse alla richiesta o può essere un soggetto qualsiasi?

Quesiti piuttosto frequenti nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, così come tra OE e SA in materia di appalti pubblici. Proprio per questo, ANAC ha fornito indicazioni operative che aiutano a fare chiarezza sulla corretta applicazione dell’istituto introdotto dal d.lgs. n. 33/2013.

Accesso civico generalizzato: trasparenza “senza condizioni”

Occasione ne è il parere del 9 luglio 2025, fasc. n. 2672, richiesto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione di un’Unione di Comuni in relazione a un’istanza di accesso civico generalizzato pervenuta da un cittadino e che l'Amministrazione ha negato, ritenendo insussistenti i presupposti normativi.

L’ANAC ricorda che l’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, rappresenta un diritto esercitabile da “chiunque”, senza dover dimostrare uno specifico interesse giuridico.

La finalità è garantire forme diffuse di controllo democratico sull’operato delle pubbliche amministrazioni, in un’ottica di trasparenza e accountability. A differenza dell’accesso documentale (L. 241/1990), questo tipo di accesso non richiede alcuna motivazione ed è potenzialmente molto più ampio, incontrando come unici limiti quelli fissati dall’art. 5-bis del decreto trasparenza: tutela di interessi pubblici e privati meritevoli di protezione.