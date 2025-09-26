Accordo quadro di lavori: garanzia su importo complessivo o su contratti attuativi?

Nel caso di accordo quadro di lavori, è necessario prestare una garanzia definitiva anche sull’importo complessivo, oppure è sufficiente la garanzia del 5% sui singoli contratti attuativi? E come si coordinano gli articoli 53 e 117 del Codice dei contratti pubblici nei casi di appalti sotto soglia?

Accordi quadro: il MIT sull’importo della garanzia definitiva

La questione è stata affrontata dal supporto giuridico del MIT con il parere del 3 giugno 2025, n. 3518, in risposta ai dubbi di una Stazione appaltante sull’applicazione della garanzia definitiva per un accordo quadro di lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023 (attualmente pari a 5.538.000 euro).

La domanda posta dalla SA è se, per effetto del combinato disposto degli artt. 53, comma 4, e 117, comma 1, sia possibile prevedere nei documenti di gara esclusivamente la garanzia definitiva pari al 5% dell’importo dei singoli contratti attuativi, senza richiederla sull’importo dell’accordo quadro complessivo.

La risposta del MIT è stata chiara e basata proprio sulle norme richiamate dall'Amministrazione per dirimere la questione.