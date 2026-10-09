Dopo l'acquisizione gratuita dell'area di sedime al patrimonio comunale, basta aver presentato la domanda di condono per riaverla? Se il Comune non risponde alla diffida di restituzione, si può ricorrere contro il silenzio? Se la pratica di condono resta ferma per anni, l'area rimane al Comune?

La risposta arriva dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7329 del 5 ottobre 2026, che chiude la porta a una lettura diffusa, affermando che dopo l'acquisizione gratuita dell'area di sedime il diritto alla restituzione previsto dal secondo condono nasce soltanto con il rilascio del titolo e non con la presentazione della domanda. Chi ha visto il proprio terreno passare al Comune e confida nella pratica di sanatoria ancora aperta può quindi restare senza titolo per riaverlo anche dopo decenni, perché non bastano i versamenti eseguiti, le perizie depositate o l'ammissione dello stesso Comune che la domanda è stata presentata.

La domanda di condono, insomma, non congela la sanzione e non rimette in gioco la proprietà. L'art. 39, comma 19, della Legge n. 724/1994 lega il diritto all'annullamento dell'acquisizione alle opere «divenute sanabili», e Palazzo Spada legge quella condizione come rilascio effettivo del titolo, non come semplice pendenza della pratica. Né basta chiamare diffida ciò che, davanti a un'acquisizione ormai definitiva, resta una richiesta di ripensamento alla quale il Comune non è tenuto a rispondere, e il ricorso contro il suo silenzio non può quindi essere accolto; e neppure si può pretendere un'udienza pubblica quando la richiesta di riavere l'area è il naturale completamento di quello stesso ricorso.

Acquisizione gratuita dell'area di sedime e condono pendente: la vicenda

Al centro della controversia c'è un'area di circa 600 metri quadrati con un fabbricato composto da piano terra e primo piano, per il quale la proprietaria ha presentato nel 1995 domanda di condono ai sensi della Legge n. 724/1994 (il c.d. secondo condono), che non risulta mai sfociata nel rilascio del titolo. Per i tre piani aggiunti in seguito in sopraelevazione il Comune ha ordinato la demolizione nel 2004 e, nel 2005, ne ha disposto l'acquisizione gratuita per inottemperanza.

Per l'amministrazione, però, il fabbricato originario e la sua area di sedime erano già stati acquisiti nel 1991, dopo un ordine di demolizione rimasto ineseguito. Tra il 2023 e il febbraio 2024, in esecuzione degli ordini di demolizione disposti in sede penale, l'intero edificio è stato abbattuto e l'area consegnata agli uffici comunali.

La proprietaria ha allora diffidato il Comune a restituirle l'intera area, sostenendo che la domanda di condono avesse sospeso o reso inefficaci gli atti sui primi due piani e che l'acquisizione del 2005 non potesse andare oltre la sopraelevazione e il solaio su cui poggiava. Davanti al silenzio si è rivolta al TAR Campania, chiedendo la condanna del Comune a provvedere e l'accertamento del suo diritto alla restituzione.

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo l'area definitivamente acquisita con atti mai impugnati, sui quali la domanda di condono, di esito non provato, non aveva inciso, e leggendo la diffida come richiesta di riesame in autotutela, senza obbligo di provvedere. In appello la proprietaria ha contestato entrambe le conclusioni e anche la scelta di decidere tutto in camera di consiglio, che a suo dire aveva invertito l'ordine delle domande.

Restituzione dell'area acquisita: cosa prevedono la Legge n. 724/1994 e il codice del processo

Il perimetro normativo della vicenda è segnato anzitutto dall'acquisizione gratuita, che nel 1991 era regolata dall'art. 7, terzo comma, della Legge n. 47/1985 e che oggi trova la sua disciplina, con la medesima regola di fondo, nell'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Se il responsabile non demolisce entro novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune.

Su questo assetto si innesta l'art. 39, comma 19, della Legge n. 724/1994. Per le opere «divenute sanabili», la norma riconosce al proprietario che ha adempiuto agli oneri della sanatoria il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni dell'area di sedime e delle opere disposte in base all'art. 7 della legge del 1985, e la cancellazione delle relative trascrizioni, dietro esibizione del certificato comunale che attesta la presentazione della domanda. Restano salvi i diritti dei terzi e del Comune quando le opere siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro il 1° dicembre 1994.

Sul versante processuale, l'art. 31, comma 3, del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010) consente al giudice del silenzio, che decide con il rito camerale dell'art. 117, di pronunciarsi anche sulla fondatezza della pretesa quando l'attività è vincolata o non residuano margini di discrezionalità né adempimenti istruttori. L'art. 87 impone la pubblicità delle udienze a pena di nullità fuori dai giudizi riservati alla camera di consiglio, mentre l'art. 32 ammette il cumulo di domande connesse e affida al giudice la qualificazione dell'azione in base ai suoi elementi sostanziali.

Domanda di condono e acquisizione al patrimonio comunale: cosa decide il Consiglio di Stato

Il punto fermo da cui partono i giudici, e che le parti non contestano, è che l'atto rilevante non è l'acquisizione del 2005, riferita ai piani sopraelevati, ma quella del 1991, l'unica che estende i suoi effetti all'area di sedime di cui si chiede la restituzione. Il nodo è se quell'atto conservi efficacia dopo la domanda di condono presentata quattro anni più tardi.

Per Palazzo Spada la norma non dice che la sola domanda faccia tornare il bene al privato, perché richiede che l'opera sia «divenuta sanabile», condizione che si realizza soltanto con il rilascio del condono. I giudici fanno propria la lettura del Consiglio di Stato (sentenza n. 2584/2024). Per quel precedente il diritto a ottenere l'annullamento dell'atto e la restituzione del bene è sospensivamente condizionato al rilascio del titolo, malgrado la lettera ambigua della norma.

Quel precedente la definisce una lettura costituzionalmente orientata. Se bastasse la domanda, opere poi dichiarate non condonabili tornerebbero all'ex proprietario, svuotando la sanzione e premiando la sola prontezza nel presentare l'istanza. L'interesse del privato è invece già tutelato dalla pendenza della pratica.

Ne deriva che l'acquisizione del 1991, mai travolta da un condono rilasciato e mai impugnata nei termini, si è consolidata, e la proprietà dell'area di sedime resta del Comune. Tutte le ulteriori censure proposte con il motivo restano assorbite.

Lo stesso presupposto decide il profilo del silenzio. Una diffida diretta a riavere un'area acquisita con un provvedimento definitivo presuppone la rimozione d'ufficio di quell'atto in autotutela. E per giurisprudenza costante non esiste un obbligo di provvedere sulle istanze di riesame di atti sfavorevoli, data la natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell'an, di quel potere.

Quanto al rito, i giudici d'appello escludono che il ricorso contenesse una graduazione vincolante. Le due domande erano equiordinate e, qualificate dal giudice come consente l'art. 32 del codice, formavano un'unica azione sul silenzio con cognizione estesa alla fondatezza della pretesa. L'azione era quindi interamente attratta nel rito camerale, senza lesione del diritto di difesa né violazione della pubblicità delle udienze.

Area di sedime acquisita e condono mai definito: cosa deve verificare il tecnico

Guardata con gli occhi del tecnico, la pronuncia sposta l'attenzione dalla pratica di condono, spesso vissuta come uno scudo, ai provvedimenti repressivi che l'hanno preceduta. Il primo accertamento riguarda quindi l'esistenza e la definitività dell'atto acquisitivo, prima ancora dello stato della sanatoria.

Va però avvertito che la sentenza non stabilisce se i due piani originari fossero condonabili. Non si sofferma neppure sull'estensione dell'acquisizione, perché tratta l'area di cui si chiede la restituzione come il sedime interessato dall'acquisizione del 1991.

Sul piano sistematico, anche se la pronuncia non lo affronta, leggere il comma 19 come diritto sospensivamente condizionato significa che lo strumento utile per il privato è la definizione della pratica di condono, non la diffida alla restituzione. Merita una verifica anche il silenzio-assenso previsto dal comma 4 dello stesso art. 39, che la norma subordina tra l'altro al pagamento dell'oblazione e degli oneri e alla completezza della documentazione. La sentenza però non dice se un titolo così formato basti ai fini della restituzione, né se una sanatoria possa ancora intervenire su un edificio già demolito.

Condono non rilasciato e area acquisita: le conclusioni operative

In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e ha confermato la sentenza del TAR Campania, che aveva negato sia l'obbligo del Comune di pronunciarsi sulla diffida sia il diritto della proprietaria alla restituzione dell'area.

La postura che la pronuncia impone è quella di chi non confonde la pendenza di un procedimento con il suo esito. Per chi segue un immobile coinvolto in una vecchia sequenza repressiva, e a maggior ragione per chi ne verifica la commerciabilità prima di un atto, una domanda di condono non definita non neutralizza un'acquisizione divenuta definitiva. È uno dei profili da far emergere prima del rogito, secondo il metodo di verifica proposto nel volume Regolarità edilizia e catastale nelle compravendite immobiliari.

La decisione si allinea al precedente del 2024 nel negare effetti restitutori alla mera presentazione dell'istanza e tiene ferma l'inoppugnabilità degli atti non contestati in tempo. Una domanda di condono è una porta che il legislatore ha lasciato socchiusa, ma per rientrare in possesso del terreno serve che il Comune la apra davvero, rilasciando il condono.

Acquisizione gratuita e condono edilizio: le domande più frequenti

La domanda di condono presentata dopo l'acquisizione gratuita fa tornare l'area al proprietario?

No. Secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 7329/2026), il diritto all'annullamento dell'acquisizione dell'area di sedime riconosciuto dall'art. 39, comma 19, della Legge n. 724/1994 è sospensivamente condizionato al rilascio del condono e non matura con la sola presentazione della domanda.

Il Comune è obbligato a pronunciarsi sulla diffida con cui si chiede la restituzione di un'area acquisita?

No, se l'acquisizione è divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini e il condono non è stato rilasciato. In questo caso, per il Consiglio di Stato, la diffida serve soltanto a sollecitare l'annullamento in autotutela dell'atto acquisitivo, un potere officioso e discrezionale sul quale non esiste un obbligo di provvedere tutelabile con il ricorso contro il silenzio.

Se il condono del 1994 viene rilasciato dopo l'acquisizione, il proprietario può riavere l'area?

L'art. 39, comma 19, della Legge n. 724/1994 riconosce al proprietario che ha adempiuto agli oneri della sanatoria il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni dell'area di sedime e delle opere disposte per mancata demolizione in base alla Legge n. 47/1985 (e, per interpretazione autentica, alla Legge n. 10/1977) e la cancellazione delle relative trascrizioni. Restano salvi i diritti dei terzi e del Comune quando le opere siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro il 1° dicembre 1994. Nella lettura accolta dal Consiglio di Stato quel diritto è sospensivamente condizionato al rilascio del condono, che è quindi il presupposto perché la restituzione possa essere chiesta.