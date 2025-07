Acquisizione e demolizione: il CGA Sicilia su notifica e comproprietà

Quali effetti ha la mancata notifica dell’ordine di demolizione al comproprietario di un immobile privo di permesso di costruire? L’omessa notifica al comproprietario invalida l’ordinanza di demolizione? Decorsi inutilmente i tempi per la demolizione, può il Comune procedere ugualmente con l’acquisizione al patrimonio comunale? Può il Comune disporre l’acquisizione dell’intero terreno se l’abuso riguarda solo una porzione minima?

Acquisizione al patrimonio comunale e notifica al comproprietario: la sentenza del CGA Sicilia

Domande molto interessanti a cui ha dato risposta il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che, con la sentenza n. 530 del 9 luglio 2025, ha dato seguito ad un orientamento già espresso con la precedente sentenza n. 288 del 4 aprile 2025, relativamente ad un tema centrale della repressione degli abusi edilizi: l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione. Un ambito che richiede molta attenzione al procedimento tecnico operativo che richiede il pieno rispetto dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Già con la citata sentenza n. 288/2025, lo stesso CGA Siciliano aveva chiarito che l’omessa notifica a uno dei comproprietari impedisce il perfezionamento della sanzione acquisitiva nei suoi confronti, ponendo un limite netto all’automatismo previsto dall’art. 31 del Testo Unico Edilizia. La decisione n. 530/2025 conferma ora, con ulteriore chiarezza, tale indirizzo interpretativo, rafforzandone la portata applicativa.

Il caso riguardava un terreno in comproprietà sul quale la moglie dell’appellante aveva realizzato un seminterrato abusivo. Il Comune aveva emesso l’ordine di demolizione nei confronti della sola moglie e, a distanza di anni, in assenza di demolizione, aveva disposto l’acquisizione dell’intero lotto, notificandola anche al marito.

Il CGA della Regione Siciliana ha ribaltato una decisione del giudice di prime cure che aveva respinto il ricorso di primo grado che lamentava principalmente l'illegittimità della disposta acquisizione gratuita, per mancata notifica dell'ordinanza di demolizione al comproprietario del terreno, la violazione delle norme procedimentali e l'omessa specificazione dell'area da acquisire oltre quella di sedime.

Secondo il primo giudice, però, la notifica dell'ordinanza che ingiunge la demolizione alla sola coniuge comproprietaria sarebbe stata sufficiente.

La sentenza: difetto assoluto di presupposto

Il CGA ha accolto l’appello evidenziando un vizio strutturale del provvedimento. Senza un ordine di demolizione rivolto a tutti i comproprietari, non può perfezionarsi la sanzione automatica dell’acquisizione gratuita. L’appellante non poteva essere qualificato come inottemperante rispetto a un ordine che non gli era mai stato notificato e nemmeno formalmente indirizzato.

Il provvedimento repressivo, inoltre, non era un mero accertamento tecnico, ma disponeva l’acquisizione di un’intera area senza adeguata motivazione sulla proporzione tra l’abuso e l’estensione acquisita.