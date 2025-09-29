Cosa accade se, decorso il termine di 90 giorni previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), il proprietario non ottempera all’ordine di demolizione? L’acquisizione al patrimonio comunale ha sempre carattere automatico e dichiarativo, oppure può assumere natura costitutiva e quindi essere impugnata autonomamente? E come deve essere motivata l’acquisizione quando riguarda porzioni di immobile o superfici ulteriori rispetto al sedime dell’abuso?

Demolizione e acquisizione a patrimonio comunale: la sentenza del TAR

Ha risposto a queste domande il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania che, con la sentenza n. 6223 del 17 settembre 2025, ha affrontato in modo diretto queste questioni, partendo da una vicenda complessa: un ampliamento abusivo di circa 23 mq realizzato su un appartamento al terzo piano di un fabbricato, poi frazionato in più subalterni venduti a terzi.

La precedente proprietaria aveva presentato una SCIA in sanatoria per la regolarizzazione dell’ampliamento, procedimento successivamente sospeso su richiesta del tecnico incaricato.

Dopo l’ingiunzione di demolizione ordinata dal Comune, la nuova proprietaria e le altre proprietarie dei subalterni presentavano istanza di permesso a costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, rigettata espressamente dall’Amministrazione.

A questo punto il Comune redige il verbale di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione che l’attuale ricorrente ritiene un “mero atto istruttorio” a cui segue unicamente il mandato al tecnico per presentare una SCIA finalizzata alla demolizione delle opere abusive. Secondo la ricorrente, tale attività era volta a garantire l’ottemperanza all’ordine di demolizione, anche in considerazione dell’esistenza di un contratto di locazione in essere con una terza parte che occupava l’immobile.

L’Amministrazione, quindi, comunicava l’avvio del procedimento di decadenza e annullamento della SCIA, contestando dichiarazioni false del tecnico incaricato che la ricorrente dichiara di non conosce e per le quali agisce immediatamente per la loro denuncia.

Nonostante la pendenza del procedimento di annullamento della SCIA, il Comune adottava l’ordinanza con cui disponeva l’acquisizione del bene e irrogava la sanzione. La ricorrente, quindi, chiede la revoca del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, producendo perizia giurata attestante l’avvenuta demolizione delle opere.

Infine, il procedimento di annullamento della SCIA si concludeva con provvedimento successivo all’adozione dell’ordinanza impugnata che nel frattempo ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale non solo della porzione interessata dall’abuso, ma dell’intero subalterno originario, comprensivo di unità immobiliari di soggetti estranei. Ne è nato il contenzioso, con ricorso proposto dai nuovi proprietari.