Acquisti infungibili da OE esteri: ANAC attiva la scheda ABI

Con il comunicato del Presidente del 30 luglio 2025, ANAC ha annunciato l’attivazione della nuova Scheda ABI – Acquisto di Beni Infungibili, un modello digitale che consente alle stazioni appaltanti di procedere in modalità semplificata e tracciabile all’acquisizione di beni e servizi infungibili da operatori economici esteri, per importi inferiori alla soglia comunitaria.

Beni infungibili: disponibile la scheda ANAC per acquisti da OE esteri

Ricordiamo che l’art. 76, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 consente l’affidamento diretto per l’acquisto di beni e servizi infungibili, ossia quei beni la cui unicità ne rende impossibile l’alternativa economica o tecnica. Tuttavia, nell’attuale architettura del sistema digitale di approvvigionamento pubblico (PAD), l’acquisto da operatori economici esteri risultava sostanzialmente inattuabile per l’impossibilità tecnica a negoziare con questi operatori sulle piattaforme certificate, che non supportano correttamente interfacce transfrontaliere né garantiscono piena tracciabilità digitale.

Per superare il blocco operativo, ANAC ha predisposto un nuovo modello digitale sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP), accessibile via web attraverso la Scheda ABI – acronimo per Acquisto di Beni Infungibili.

In attesa che le piattaforme si adeguino, la Scheda ABI sarà disponibile direttamente sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) gestita da ANAC, attraverso un’interfaccia web ispirata ai modelli e-commerce.