blumatica corso formativo fondamenti bim
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
bive proponici la tua idea
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Acquisti infungibili da OE esteri: ANAC attiva la scheda ABI

Svolta operativa per gli acquisti infungibili da operatori esteri: è attivo il nuovo modello sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 18/08/2025

Con il comunicato del Presidente del 30 luglio 2025, ANAC ha annunciato l’attivazione della nuova Scheda ABI – Acquisto di Beni Infungibili, un modello digitale che consente alle stazioni appaltanti di procedere in modalità semplificata e tracciabile all’acquisizione di beni e servizi infungibili da operatori economici esteri, per importi inferiori alla soglia comunitaria.

Beni infungibili: disponibile la scheda ANAC per acquisti da OE esteri

Ricordiamo che l’art. 76, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 consente l’affidamento diretto per l’acquisto di beni e servizi infungibili, ossia quei beni la cui unicità ne rende impossibile l’alternativa economica o tecnica. Tuttavia, nell’attuale architettura del sistema digitale di approvvigionamento pubblico (PAD), l’acquisto da operatori economici esteri risultava sostanzialmente inattuabile per l’impossibilità tecnica a negoziare con questi operatori sulle piattaforme certificate, che non supportano correttamente interfacce transfrontaliere né garantiscono piena tracciabilità digitale.

Per superare il blocco operativo, ANAC ha predisposto un nuovo modello digitale sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP), accessibile via web attraverso la Scheda ABI – acronimo per Acquisto di Beni Infungibili.

In attesa che le piattaforme si adeguino, la Scheda ABI sarà disponibile direttamente sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) gestita da ANAC, attraverso un’interfaccia web ispirata ai modelli e-commerce.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Codice Appalti Codice dei contratti ANAC Affidamento diretto Codice Appalti 2023 Affidamenti sottosoglia

Documenti Allegati

INDICE

1
Acquisti infungibili da OE esteri: ANAC attiva la scheda ABI
2
Scheda ABI: cos'è come funziona
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
ENERGIA - 11/08/2025
Conto Termico 3.0: la nuova occasione per chi progetta l’efficienza energetica
2
EDILIZIA - 12/08/2025
Cambio d’uso da commerciale a residenziale: legittima la SCIA senza opere
3
LAVORI PUBBLICI - 10/08/2025
Affidamento diretto dopo gara deserta: quando si applica il principio di rotazione
4
ENERGIA - 12/08/2025
Conto Termico 3.0: novità, incentivi e soggetti ammessi
5
LAVORI PUBBLICI - 13/08/2025
Nuovi prezzi appalto e ribasso d’asta: il chiarimento del MIT
6
LAVORI PUBBLICI - 13/08/2025
Qualificazione stazioni appaltanti: il nuovo Regolamento ANAC 2025