Negli ultimi anni, le amministrazioni si sono trovate spesso a operare in un contesto in cui convivono modelli giuridici diversi di gestione dei servizi, fondati su logiche non sovrapponibili.

Da un lato, il Codice dei contratti pubblici impone regole strutturate, fondate sulla concorrenza e su un ciclo dell’affidamento che va dalla programmazione all’esecuzione; dall’altro, il Codice del Terzo settore offre strumenti di amministrazione condivisa, ispirati a logiche collaborative e non competitive.

Il problema non è la legittimità di questi modelli, ma il modo in cui vengono utilizzati nella prassi. Sempre più spesso, infatti, servizi continuativi, spesso ad alta rilevanza sociale, vengono gestiti in condizioni di urgenza permanente. La programmazione arretra, le scadenze vengono affrontate “a valle” e strumenti pensati come eccezionali nel Codice dei contratti finiscono per essere utilizzati come soluzioni ordinarie. È in questo contesto che il confine tra procedura di gara, affidamento diretto, proroga tecnica e strumenti di amministrazione condivisa tende progressivamente a sfumare.

Da qui nascono interrogativi legati all’applicazione pratica delle norme: quando è davvero corretto applicare il Codice dei contratti e quando, invece, l’amministrazione dovrebbe orientarsi verso modelli collaborativi? Fino a che punto è legittimo ricorrere a istituti derogatori per garantire la continuità del servizio, senza snaturarne la funzione eccezionale? E quale ruolo giocano, in questo quadro, la programmazione e la progettazione, se la procedura diventa una risposta contingente piuttosto che l’esito di una scelta consapevole?

La delibera ANAC del 17 dicembre 2025, n. 527, pur muovendo da uno specifico ambito di vigilanza, intercetta problemi che vanno oltre il settore e che riguardano il modo in cui le stazioni appaltanti scelgono – o rinviano di scegliere – il modello giuridico di riferimento per la gestione dei servizi pubblici.

La delibera offre così una chiave di lettura generale sul rapporto tra Codice dei contratti, strumenti di amministrazione condivisa e istituti derogatori, richiamando le amministrazioni a una gestione del servizio che non si affidi a scorciatoie procedurali, ma poggi su scelte consapevoli, motivate e governate nel tempo.

Affidamenti di servizi e criticità ricorrenti: interviene ANAC

L’intervento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nasce da un’attività di vigilanza che, nel tempo, ha fatto emergere criticità ricorrenti negli affidamenti di servizi continuativi, caratterizzati da una forte rilevanza pubblica e da esigenze di continuità non comprimibili.

Il settore oggetto di attenzione è solo il punto di partenza. ANAC prende atto di una serie di anomalie che, pur manifestandosi in un ambito specifico, presentano tratti comuni a molti altri servizi: procedure impostate in modo approssimativo, carenze di programmazione, progettazione debole, uso disinvolto di strumenti eccezionali e una gestione della fase esecutiva spesso ridotta a mero adempimento formale.

Non si tratta, quindi, di singoli errori isolati o di violazioni episodiche. Il quadro che emerge è quello di prassi amministrative consolidate, nelle quali il problema non è tanto la scelta della singola procedura, quanto la mancanza di una regia complessiva nella gestione del servizio.

È proprio per questa ragione che ANAC ha deciso di intervenire non con un atto sanzionatorio o con un richiamo puntuale, ma con una delibera di indirizzo, finalizzata a fornire indicazioni generali alle amministrazioni. Un passaggio significativo, perché segnala che le criticità riscontrate non possono essere risolte agendo solo sul singolo affidamento, ma richiedono un ripensamento del modo in cui il servizio viene programmato, impostato e governato nel tempo.

Codice Appalti e Codice Terzo settore: due diversi modelli organizzativi

L’intervento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione si innesta in un quadro ordinamentale che oggi mette a disposizione delle amministrazioni modelli diversi di gestione dei servizi, fondati su presupposti e logiche non sovrapponibili.

Da un lato, il Codice dei contratti pubblici individua nella concorrenza il modello ordinario, disciplinando l’intero ciclo dell’affidamento e relegando istituti come affidamento diretto, servizi analoghi e proroga tecnica a strumenti eccezionali.

Dall’altro, il Codice del Terzo settore riconosce modelli di amministrazione condivisa, ispirati a logiche collaborative e non competitive, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Il punto, però, non è la legittimità dell’uno o dell’altro modello, quanto la necessità di coerenza tra finalità perseguite, struttura del servizio e strumenti giuridici utilizzati.

È proprio la sovrapposizione disordinata di questi piani – procedure concorrenziali usate come meri contenitori formali, istituti eccezionali trasformati in prassi gestionali, modelli collaborativi piegati a logiche di gara – a generare molte delle criticità rilevate da ANAC.

L’analisi di ANAC: le criticità ricorrenti nella gestione degli affidamenti di servizi

L’analisi svolta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione prende le mosse da un dato di esperienza maturato in attività di vigilanza e precontenzioso: molte delle patologie riscontrate negli affidamenti di servizi non derivano da singole violazioni formali, ma da impostazioni strutturalmente scorrette, che si ripetono nel tempo e in contesti diversi.

Programmazione debole e gestione “a valle” del servizio

Il primo profilo critico riguarda la mancanza di una programmazione effettiva, in contrasto con l’impianto dell’art. 37 del d.lgs. 36/2023.

ANAC evidenzia come, in assenza di una pianificazione reale dei fabbisogni, il servizio venga gestito a valle, quando il contratto è ormai in scadenza o già esaurito.

In questi casi, l’affidamento non è il risultato di una scelta ponderata, ma una risposta emergenziale. È qui che trovano terreno fertile proroghe tecniche reiterate e affidamenti diretti giustificati dall’urgenza, con un uso distorto di strumenti che il Codice qualifica espressamente come eccezionali.

Progettazione del servizio come passaggio sostanziale, non formale

Un secondo nodo centrale riguarda la progettazione, richiamata dall’art. 41 del Codice dei contratti anche per i servizi. ANAC sottolinea come la previsione di un unico livello progettuale non esoneri l’amministrazione dall’onere di definire in modo puntuale l’oggetto dell’affidamento, le prestazioni richieste e le modalità di esecuzione.

Quando la progettazione è debole o meramente descrittiva, il contratto diventa inevitabilmente instabile. Le criticità emergono in fase esecutiva, ma trovano origine nella fase di impostazione della procedura, dove il servizio non è stato adeguatamente costruito prima di essere affidato.

Uso distorto degli istituti eccezionali del Codice

Un ulteriore profilo, di carattere trasversale, riguarda l’utilizzo degli istituti derogatori previsti dal Codice.

ANAC richiama in particolare l’affidamento diretto (art. 50), il ricorso ai servizi analoghi (art. 76, comma 6) e la proroga tecnica (art. 120, comma 11), ribadendo che tali strumenti non possono trasformarsi in modalità ordinarie di gestione del servizio.

Il punto non è la loro astratta legittimità, ma la necessità che siano inseriti in una corretta stima del valore dell’affidamento (art. 14) e in una gestione programmata del ciclo contrattuale. In assenza di questi presupposti, l’eccezione finisce per sostituire la regola, con effetti distorsivi sull’intero sistema.

La fase esecutiva come banco di prova dell’interesse pubblico

Infine, ANAC richiama l’attenzione sulla fase esecutiva, disciplinata dagli artt. 114 e seguenti del d.lgs. 36/2023. È in questa fase che si realizza concretamente l’interesse pubblico sotteso all’affidamento, attraverso controlli effettivi e verifiche sostanziali sull’esecuzione delle prestazioni.

Il ruolo del RUP e dei soggetti incaricati dei controlli non può ridursi a mere attestazioni formali. Le verifiche devono essere misurabili e coerenti con quanto previsto nei documenti di gara, perché è proprio in esecuzione che si misura la qualità reale del servizio affidato.

Conclusioni

ANAC ribadisce innanzitutto la necessità di scegliere a monte il modello giuridico di riferimento, valutando se sussistano le condizioni per ricorrere agli strumenti del Codice del Terzo settore oppure se l’affidamento debba essere ricondotto, senza ambiguità, nell’alveo del Codice dei contratti pubblici. Una scelta che non può essere rinviata o adattata a valle, perché condiziona l’intero assetto dell’affidamento.

A questa decisione preliminare devono seguire una programmazione effettiva dei servizi e una progettazione puntuale, anche quando il servizio è articolato in un unico livello progettuale. È proprio la debolezza di queste fasi che, secondo l’Autorità Nazionale Anticorruzione, alimenta il ricorso improprio a proroghe, affidamenti diretti e servizi analoghi, utilizzati non come eccezioni ma come strumenti ordinari di gestione.

L’Autorità richiama inoltre le stazioni appaltanti a un uso corretto dei criteri di aggiudicazione, privilegiando il miglior rapporto qualità/prezzo, e a una stima congrua del valore dell’affidamento, evitando frazionamenti artificiosi. Particolare attenzione viene posta anche alla fase esecutiva, che deve essere presidiata con controlli effettivi e non meramente formali, perché è in questa fase che si misura la reale capacità dell’amministrazione di assicurare un servizio conforme all’interesse pubblico.