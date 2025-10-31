mapei istituzionale
Divieto di commistione offerta: quando a sbagliare è la stazione appaltante e non l'operatore

Illegittima l'esclusione di un’impresa per presunta commistione tra offerta tecnica ed economica: nessuna violazione se l’indicazione del “valore offerto” deriva da modulistica ambigua predisposta dalla SA

di Redazione tecnica - 31/10/2025

Cosa accade quando la documentazione di gara impone un adempimento ambiguo che determina una possibile violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica? Può essere escluso un concorrente che si è limitato a compilare i moduli predisposti dalla stazione appaltante, seguendo pedissequamente le istruzioni del portale telematico? E come si bilancia, in questi casi, il principio di segretezza dell’offerta economica con quello del legittimo affidamento dell’operatore che ha agito in buona fede?

Ambiguità nella lex specialis: il TAR sul legittimo affidamento dell’OE

A chiarire i confini interviene la sentenza del TAR Calabria, 15 ottobre 2025, n. 1669, pronunciata a seguito di un contenzioso sorto nell’ambito di una procedura per l’affidamento di servizi, aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’impresa ricorrente, pur avendo ottenuto il miglior punteggio complessivo, era stata esclusa per avere indicato nell’offerta tecnica il “valore offerto”, ritenuto elemento economico vietato dalla lex specialis.

La particolarità del caso risiedeva nel fatto che la piattaforma Consip SDAPA, utilizzata per la presentazione delle offerte, prevedeva all’interno del file “Offerta Tecnica” un campo obbligatorio denominato proprio “valore offerto”.

Secondo la ricorrente, tale campo aveva funzione meramente ricognitiva e non valutativa, e la sua compilazione non poteva quindi integrare una violazione del principio di segretezza.

Documenti Allegati

INDICE

1
Divieto di commistione offerta: quando a sbagliare è la stazione appaltante e non l'operatore
2
Il quadro normativo di riferimento
3
La decisione del TAR
4
Conclusioni
