Un operatore economico può contestare un affidamento diretto impugnando la risposta dell’amministrazione alla sua istanza di autotutela? Una conferma priva di nuova istruttoria può trasformarsi in un nuovo atto lesivo, capace di riaprire i termini? E cosa accade quando la violazione del principio di rotazione viene denunciata soltanto dopo che l’aggiudicazione è ormai definitiva?

Affidamento diretto, autotutela e termini di impugnazione: la sentenza del Consiglio di Stato

Ha risposto a queste domande il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 8853 del 12 novembre 2025, ha chiarito alcuni importanti concetti che impattano direttamente nella pratica quotidiana delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, all’interno di un quadro normativo (il D.Lgs. n. 36/2023, c.d. Codice dei contratti) che ha rafforzato sia gli spazi della semplificazione sia i presidi procedurali.

La vicenda trae le sue origini da un avviso digitale per raccogliere preventivi relativi a un servizio professionale da affidare tramite procedura diretta (affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023). Entro la scadenza erano arrivate tre manifestazioni di interesse, tra cui quella presentata da un operatore in forma di raggruppamento.

L’amministrazione aveva poi scelto un altro concorrente, ritenendo la sua offerta economicamente più vantaggiosa. L’operatore escluso, ritenendo violato il principio di rotazione e sostenendo l’inattendibilità dell’offerta avversaria per eccesso di ribasso (il 90%), aveva chiesto all’amministrazione di annullare in autotutela la determina di affidamento.

La stazione appaltante aveva respinto la richiesta, spiegando che:

la raccolta dei preventivi era solo una fase istruttoria preliminare;

l’affidamento diretto restava un atto discrezionale;

il precedente incarico conferito allo stesso operatore non riguardava un servizio pienamente sovrapponibile.

Solo a quel punto l’operatore escluso aveva impugnato la nota di conferma, non l’aggiudicazione originaria, ma con una tempistica fuori tempo.

In primo grado, il TAR aveva considerato ammissibile il ricorso, sostenendo che la nota di risposta contenesse una motivazione articolata tale da integrare un “nuovo esercizio del potere”. Entrando nel merito, il Tribunale aveva ravvisato una violazione del principio di rotazione e aveva annullato l’affidamento.

Da qui l’appello proposto dall’aggiudicatario, cui si era affiancata anche l’amministrazione, insistendo sull’inammissibilità del ricorso originario. Per comprendere la decisione del Consiglio di Stato è utile circoscrivere il quadro normativo di riferimento.