L’affidamento diretto si trasforma in una gara quando la stazione appaltante acquisisce più preventivi e confronta le proposte degli operatori economici? Il principio di rotazione impedisce di consultare il gestore uscente? E fino a che punto il giudice amministrativo può sindacare una scelta che il Codice dei contratti pubblici rimette alla discrezionalità dell’amministrazione?

L’art. 50, comma 1, lettera b), del Codice Appalti consente alle stazioni appaltanti di affidare direttamente servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultare più operatori economici, ma la possibilità di acquisire preventivi continua a sollevare dubbi sulla natura della procedura e sugli obblighi che derivano dal confronto tra le proposte, soprattutto quando la scelta deve tenere conto di prescrizioni settoriali e di caratteristiche tecniche che non possono essere valutate esclusivamente in termini economici.

A fornire indicazioni su questi aspetti è stato il TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, con la sentenza del 3 novembre 2026, n. 17388, che ha esaminato la legittimità dell’affidamento diretto di un servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, soffermandosi sulla natura discrezionale della scelta, sulla posizione del precedente affidatario e sul rapporto tra la disciplina del settore e i principi generali del Codice.

L'affidamento diretto e il ricorso del gestore uscente

La controversia ha avuto origine dalla decisione di un Comune di affidare, mediante richiesta di offerta sul MePA, il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati per il periodo compreso tra il 1° maggio 2026 e il 30 aprile 2027, facendo ricorso all’art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023.

L’amministrazione ha individuato un operatore diverso dal gestore uscente, che aveva eseguito il servizio dal gennaio 2022 e che, dopo essere stato consultato, aveva manifestato la propria disponibilità a proseguire il rapporto contrattuale.

Il gestore uscente ha impugnato l’affidamento, sostenendo che la scelta comunale avrebbe violato i principi di autosufficienza e prossimità previsti dalla normativa ambientale, poiché avrebbe privilegiato una proposta economicamente più favorevole senza attribuire il dovuto peso alle caratteristiche e alla localizzazione degli impianti. La ricorrente ha inoltre contestato l’utilizzo dell’affidamento diretto, ritenendo che la natura del servizio richiedesse una valutazione incompatibile con una scelta basata sul minor prezzo, e ha messo in discussione l’attendibilità del confronto tra le tariffe applicate dagli operatori.

Il TAR ha respinto il ricorso, dopo aver riconosciuto la possibilità di sottoporre la decisione al controllo giurisdizionale e aver verificato che la scelta comunale fosse compatibile con la disciplina applicabile e non presentasse i vizi di illogicità, arbitrarietà o travisamento denunciati.

Affidamento diretto e più preventivi: quando non serve una gara

L’art. 50, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 36/2023 consente di individuare direttamente il contraente, senza imporre una procedura competitiva o richiedere la preventiva definizione di criteri di selezione analoghi a quelli previsti per una gara, lasciando comunque all’amministrazione la possibilità di acquisire più preventivi e utilizzare le informazioni raccolte per orientare la propria scelta.

Il TAR ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la procedimentalizzazione dell’affidamento diretto non trasforma quest’ultimo in una procedura di gara, poiché il confronto eventualmente organizzato dalla stazione appaltante rimane funzionale all’esercizio della discrezionalità che caratterizza questa modalità di scelta del contraente, senza comportare automaticamente l’applicazione delle regole proprie delle procedure competitive o l’obbligo di individuare l’affidatario attraverso una graduatoria costruita secondo criteri di aggiudicazione predeterminati.

I giudici hanno inoltre ricordato che, quando l’importo del contratto rientra nei limiti normativi, la decisione di ricorrere all’affidamento diretto non richiede una motivazione rafforzata sulla scelta di utilizzare tale modalità, fermo restando quanto previsto dall’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui la decisione di contrarre deve individuare l’oggetto, l’importo e il contraente, insieme alle ragioni della sua scelta e ai requisiti richiesti.

La semplificazione dell’affidamento diretto riguarda pertanto le modalità di selezione dell’operatore economico, senza eliminare l’obbligo di motivare la decisione amministrativa, che deve essere assolto tenendo conto delle caratteristiche dell’affidamento e senza ricostruire artificialmente una valutazione comparativa propria di una procedura di gara.

Affidamento diretto: i limiti al sindacato del giudice amministrativo

La possibilità di individuare direttamente il contraente non rende la scelta insindacabile, poiché la natura fiduciaria dell’affidamento e l’ampia discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante non impediscono al giudice amministrativo di verificarne la legittimità quando la decisione risulti manifestamente illogica, irragionevole, arbitraria oppure fondata su un palese travisamento dei fatti.

Il sindacato giurisdizionale rimane esterno alla valutazione amministrativa e non consente al giudice di sostituire la propria preferenza a quella della stazione appaltante, ma permette di accertare se la decisione sia stata adottata sulla base di presupposti corretti e attraverso un percorso valutativo ragionevole, anche quando l’amministrazione abbia acquisito più preventivi senza essere tenuta a organizzare una procedura competitiva.

La presentazione di una proposta non attribuisce infatti all’operatore un diritto all’affidamento, così come la consultazione di più soggetti non obbliga l’amministrazione a scegliere secondo le regole di una gara, rimanendo comunque possibile contestare la decisione quando emergano violazioni della normativa applicabile o un esercizio manifestamente irragionevole del potere discrezionale.

Il TAR ha pertanto respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’amministrazione e dall’affidatario, riconoscendo che il carattere discrezionale della scelta non impediva di esaminarne la legittimità nel merito.

Il gestore uscente può essere consultato?

L’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina il principio di rotazione, limitando il riaffidamento al contraente uscente per evitare il consolidamento di posizioni privilegiate e favorire l’accesso al mercato di altri operatori economici, pur consentendo, al comma 4, di derogare al divieto nei casi previsti dalla disposizione e attraverso una motivazione riferita alla struttura del mercato, all’effettiva assenza di alternative e all’accurata esecuzione del precedente contratto.

Il TAR ha osservato che la decisione di ampliare l’indagine anche al gestore uscente non può essere considerata illegittima per il solo fatto che quest’ultimo abbia già eseguito il servizio, in assenza di controindicazioni derivanti da una verifica negativa della precedente esecuzione contrattuale.

La consultazione e il riaffidamento rimangono, tuttavia, due momenti distinti, poiché la richiesta di un preventivo consente all’amministrazione di acquisire informazioni sulle condizioni disponibili senza attribuire all’operatore una posizione preferenziale, mentre l’eventuale decisione di affidargli nuovamente il contratto richiede il rispetto delle condizioni previste dall’art. 49, comma 4, quando trova applicazione il divieto di affidamento consecutivo.

La consultazione del gestore uscente non equivale, pertanto, a una deroga alla rotazione, così come l’accurata esecuzione del precedente contratto, pur essendo uno degli elementi richiesti dalla disposizione, non è sufficiente da sola a giustificare il riaffidamento.

Principio del risultato: come orienta la scelta del contraente

La ricorrente aveva sostenuto che i principi di autosufficienza e prossimità, previsti dall’art. 182-bis del D.Lgs. n. 152/2006, imponessero di privilegiare il proprio impianto, impedendo all’amministrazione di scegliere una soluzione diversa sulla base di condizioni economiche più favorevoli.

Il Collegio non ha condiviso questa interpretazione nella sua portata assoluta, osservando che tali principi devono orientare le decisioni relative alla gestione dei rifiuti, senza essere trasformati in divieti inderogabili quando la disciplina applicabile consente soluzioni alternative, poiché una lettura eccessivamente rigida delle prescrizioni settoriali finirebbe per limitare ingiustificatamente la discrezionalità amministrativa e impedire alle stazioni appaltanti di individuare la soluzione più vantaggiosa tra quelle legittimamente disponibili.

L’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 richiede alle stazioni appaltanti di perseguire il principio del risultato dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto con il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto della legalità, della trasparenza e della concorrenza, mentre l’art. 3 tutela l’accesso al mercato degli operatori economici e l’art. 2 valorizza, attraverso il principio della fiducia, l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici nell’acquisizione e nell’esecuzione delle prestazioni.

Secondo il TAR, interpretare i principi ambientali come un obbligo assoluto di rivolgersi esclusivamente a determinati operatori, anche quando siano disponibili alternative ammesse dalla normativa, potrebbe determinare artificiosi frazionamenti del mercato e favorire il consolidamento di autentiche «rendite di posizione», in contrasto con il principio del risultato e con quello dell’accesso al mercato.

I principi di autosufficienza e prossimità devono quindi essere contemperati con quelli del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, consentendo all’amministrazione di valutare le diverse soluzioni disponibili senza attribuire automaticamente una posizione preferenziale agli operatori che già prestano il servizio o che presentano determinate caratteristiche territoriali, ma senza che questo comporti la possibilità di superare obblighi o divieti stabiliti dalla normativa di settore.

Nel caso esaminato, il TAR ha verificato che la pianificazione regionale consentiva il ricorso all’impianto individuato dal Comune e che la soluzione prescelta risultava economicamente più vantaggiosa anche considerando gli ulteriori oneri connessi alla sua localizzazione, riconoscendo quindi la legittimità dell’affidamento sulla base della compatibilità della scelta con la disciplina applicabile e della ragionevolezza della valutazione economica, senza attribuire al minor prezzo una prevalenza generalizzata sulle esigenze di tutela ambientale.

Confronto tra preventivi: quando la valutazione economica è attendibile

La ricorrente aveva contestato anche l’attendibilità del confronto tra i corrispettivi proposti dagli operatori, sostenendo che la diversa data di approvazione delle tariffe applicate dagli impianti non consentisse di valutare correttamente la convenienza economica dell’affidamento, anche in considerazione dei possibili aggiornamenti e conguagli successivi.

Il TAR ha respinto la censura, ricordando che il trattamento dei rifiuti urbani è soggetto a un sistema di tariffe regolamentate, nel quale ciascun operatore applica la tariffa riconosciuta dall’autorità competente senza poter praticare liberamente ribassi, e che la diversa data di approvazione non dimostra, di per sé, una minore attendibilità del corrispettivo, soprattutto quando siano previsti meccanismi di aggiornamento periodico.

Quanto agli eventuali conguagli tariffari, il Collegio ha osservato che la loro quantificazione dipendeva dall’approvazione di tariffe non ancora definite e che la medesima incertezza avrebbe interessato anche la proposta del gestore uscente, considerando pertanto ipotetiche e insufficienti le contestazioni relative a possibili maggiori oneri.

Affidamento diretto: cosa deve verificare il RUP prima della scelta

Il ricorso è stato quindi respinto, avendo il TAR ritenuto che la scelta dell’amministrazione fosse compatibile con la disciplina applicabile e non presentasse profili di manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, pur essendo stata preceduta dalla consultazione di più operatori economici.

Per il RUP, la possibilità di acquisire più preventivi senza trasformare l’affidamento diretto in una procedura di gara consente di raccogliere informazioni utili alla scelta del contraente, purché la decisione sia preceduta da un’istruttoria coerente con le caratteristiche del contratto e dia conto delle ragioni dell’individuazione dell’affidatario, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 2, del Codice.

La scelta deve inoltre rispettare il principio di rotazione e le eventuali prescrizioni settoriali, verificando che la soluzione individuata sia consentita dalla disciplina applicabile e risponda alle esigenze dell’amministrazione, senza che il principio del risultato e quello della fiducia possano essere utilizzati per giustificare decisioni arbitrarie o fondate su presupposti errati.

L’affidamento diretto rimane una scelta discrezionale anche quando sia preceduto dalla consultazione di più operatori, ma deve fondarsi su valutazioni ragionevoli e su presupposti corretti, entro i limiti che consentono al giudice amministrativo di verificarne la legittimità.