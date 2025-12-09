sed edilizia espositori
Affidamento diretto: il TAR chiarisce i limiti sul principio di rotazione

Se la gara va deserta più di una volta, è legittimo l'affidamento diretto di un servizio quando sopravvengono motivate e concrete esigenze di urgenza

di Redazione tecnica - 09/12/2025

La decisione del TAR

Sulla base di questi presupposti, il giudice ha infatti specificato che l’atto di indirizzo della Giunta non ha natura vincolante, soprattutto quando sopravvengono elementi che rendono impraticabile la soluzione programmata qual è, in questo caso, l'affidamento del servizio a un OE scelto tramite procedura aperta al mercato.

Due gare fallite, e l’urgenza di garantire un servizio pubblico essenziale, giustificavano la diversa scelta operativa della SA.

Inoltre, il principio di rotazione invocato dall’operatore non era pertinente: esso si applica nelle procedure in cui la stazione appaltante seleziona un numero ristretto di operatori.

Qui, al contrario, le gare erano aperte al mercato e non si erano concluse e l’affidamento diretto successivo, inoltre, aveva escluso il gestore uscente.

Per queste ragioni, il modus operandi dell'Amministrazione è stato ritenuto corretto e non in violazione delle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici.

