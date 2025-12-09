Analisi tecnica

Nella sentenza, il TAR valorizza un principio spesso frainteso: un atto di Giunta orienta l’azione amministrativa, ma non la immobilizza.

Il responsabile del procedimento deve poter valutare la situazione concreta e adattare l’azione ai vincoli sopravvenuti: in questo caso, l’impossibilità oggettiva di espletare un’ulteriore gara aperta entro i tempi per l'inizio del servizio rendeva necessaria una soluzione più rapida.

Non solo: nessuna violazione del principio di rotazione era imputabile alla SA. L’affidamento diretto successivo alle due procedure aperte non era una prosecuzione della stessa logica selettiva.

Va infatti ribadito che l’art. 50 non obbliga la stazione appaltante a consultare più operatori, tranne quando ciò sia compatibile con le esigenze del servizio. Il TAR ha ritenuto ragionevole e non illogica la scelta di evitare una nuova indagine di mercato, vista la necessità di attivare tempestivamente il servizio.