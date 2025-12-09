Conclusioni operative

Il ricorso è stato respinto e l’affidamento diretto è stato ritenuto legittimo, perché fondato su una motivazione puntuale, proporzionata e coerente con il quadro normativo vigente.

Da questa decisione emergono alcuni spunti operativi che le stazioni appaltanti possono tenere in considerazione in casi di gara andata deserta:

l’atto di indirizzo politico orienta, ma non vincola rigidamente l’azione amministrativa, che deve potersi adattare alle sopravvenienze;

la rotazione non va invocata in modo astratto, ma solo quando la procedura presenta elementi selettivi tali da giustificarne l’applicazione;

l’affidamento diretto è legittimo se motivato e se rappresenta la soluzione più idonea a garantire la tempestiva attivazione del servizio;

la coerenza dell’importo va valutata tenendo conto della struttura complessiva dell’appalto, non del mero confronto aritmetico con procedure precedenti.

La decisione, in definitiva, ribadisce che il Codice dei contratti non è un insieme di rigidità, ma un sistema che chiede alle amministrazioni di motivare bene, scegliere con proporzionalità e orientare sempre l’azione al risultato.