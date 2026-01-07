Blumatica Energy
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti

L’analisi di Stefano Usai e Pier Luigi Girlando sull’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) tra prassi e giurisprudenza

di Redazione tecnica - 07/01/2026

La teoria dei tre affidamenti

L’elaborazione proposta da Usai e Girlando muove dall’osservazione di una prassi applicativa tutt’altro che uniforme, nella quale l’affidamento diretto viene utilizzato secondo modalità operative molto diverse tra loro, spesso difficilmente riconducibili a un unico schema concettuale.

Proprio per dare ordine a questa eterogeneità, gli autori individuano tre differenti declinazioni dell’affidamento diretto, distinguendole in base al grado di procedimentalizzazione adottato dalla stazione appaltante e al ruolo concretamente assunto dal RUP nel governo dell’istruttoria. Una distinzione che consente di comprendere quando si resta nell’alveo dell’affidamento diretto in senso proprio e quando, invece, la strutturazione della procedura conduce verso modelli sostanzialmente assimilabili a forme di confronto concorrenziale.

INDICE

1
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
La teoria dei tre affidamenti
3
Diretto puro
4
Procedimentalizzato debole
5
Procedimentalizzato forte
6
Considerazioni conclusive
