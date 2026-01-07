Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti

Affidamento diretto “puro”

La prima modalità individuata è quella dell’affidamento diretto puro, caratterizzato da una struttura minimale e sostanzialmente destrutturata. In questo schema, il RUP acquisisce le informazioni necessarie attraverso indagini esplorative che non richiedono un coinvolgimento attivo degli operatori economici.

L’istruttoria resta interamente governata dall’amministrazione, che individua l’operatore economico sulla base degli elementi raccolti e avvia la trattativa diretta – obbligatoriamente in forma digitale e tracciata – nel rispetto dell’art. 17 del Codice e all’interno di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata.