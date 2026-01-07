sed edilizia espositori
grafill editoria tecnica
systab consolidamento fondazioni

Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti

L’analisi di Stefano Usai e Pier Luigi Girlando sull’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) tra prassi e giurisprudenza

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 07/01/2026

Affidamento diretto “puro”

La prima modalità individuata è quella dell’affidamento diretto puro, caratterizzato da una struttura minimale e sostanzialmente destrutturata. In questo schema, il RUP acquisisce le informazioni necessarie attraverso indagini esplorative che non richiedono un coinvolgimento attivo degli operatori economici.

L’istruttoria resta interamente governata dall’amministrazione, che individua l’operatore economico sulla base degli elementi raccolti e avvia la trattativa diretta – obbligatoriamente in forma digitale e tracciata – nel rispetto dell’art. 17 del Codice e all’interno di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Sottosoglia Affidamento diretto Codice Appalti 2023 Affidamenti sottosoglia

INDICE

1
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
La teoria dei tre affidamenti
3
Diretto puro
4
Procedimentalizzato debole
5
Procedimentalizzato forte
6
Considerazioni conclusive
sed edilizia espositori

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026