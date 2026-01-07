Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
L’analisi di Stefano Usai e Pier Luigi Girlando sull’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) tra prassi e giurisprudenza
Affidamento diretto “procedimentalizzato debole”
Una seconda ipotesi è rappresentata dall’affidamento diretto procedimentalizzato debole, che si colloca in una zona intermedia tra la semplice esplorazione del mercato e una procedura strutturata.
In questo caso, l’amministrazione acquisisce due o più preventivi in modo asimmetrico, spesso al di fuori delle piattaforme di approvvigionamento digitale, senza definire una vera e propria comparazione tra operatori. La valutazione avviene singolarmente, mettendo in relazione ciascun preventivo con il fabbisogno espresso nella relazione progettuale semplificata.
Come precisano gli autori, non si è ancora in presenza di una procedura in senso proprio: non esistono regole per gli operatori economici, che non assumono la veste di partecipanti, ma solo regole interne per il RUP, chiamato a governare l’istruttoria secondo i canoni degli articoli 17 e 49 del Codice.
IL NOTIZIOMETRO