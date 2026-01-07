sed edilizia espositori
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti

L’analisi di Stefano Usai e Pier Luigi Girlando sull’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) tra prassi e giurisprudenza

di Redazione tecnica - 07/01/2026

Affidamento procedimentalizzato “forte” (che non è più affidamento diretto)

La terza modalità individuata – ed è qui che l’analisi di Usai e Girlando assume un rilievo particolarmente incisivo – riguarda l’affidamento procedimentalizzato forte, che, pur talvolta qualificato formalmente come affidamento diretto, ne supera i confini sostanziali.

In questa ipotesi, l’amministrazione introduce regole tipiche della cosiddetta “piccola evidenza pubblica”, imponendo il rispetto dei principi che presidiano le procedure comparative: criteri predefiniti, assetto procedimentale strutturato, posizioni giuridiche differenziate in capo agli operatori economici.

Secondo gli autori, in tali casi non è più corretto parlare di affidamento diretto, poiché il RUP vede ridursi drasticamente la propria discrezionalità, salvo che questa non sia espressamente prevista e accettata ex ante dai partecipanti. Si configura, di fatto, una procedura di gara semplificata, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano delle garanzie procedimentali.

LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Sottosoglia Affidamento diretto Codice Appalti 2023 Affidamenti sottosoglia

INDICE

1
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
La teoria dei tre affidamenti
3
Diretto puro
4
Procedimentalizzato debole
5
Procedimentalizzato forte
6
Considerazioni conclusive
