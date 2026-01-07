Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti

Affidamento procedimentalizzato “forte” (che non è più affidamento diretto)

La terza modalità individuata – ed è qui che l’analisi di Usai e Girlando assume un rilievo particolarmente incisivo – riguarda l’affidamento procedimentalizzato forte, che, pur talvolta qualificato formalmente come affidamento diretto, ne supera i confini sostanziali.

In questa ipotesi, l’amministrazione introduce regole tipiche della cosiddetta “piccola evidenza pubblica”, imponendo il rispetto dei principi che presidiano le procedure comparative: criteri predefiniti, assetto procedimentale strutturato, posizioni giuridiche differenziate in capo agli operatori economici.

Secondo gli autori, in tali casi non è più corretto parlare di affidamento diretto, poiché il RUP vede ridursi drasticamente la propria discrezionalità, salvo che questa non sia espressamente prevista e accettata ex ante dai partecipanti. Si configura, di fatto, una procedura di gara semplificata, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano delle garanzie procedimentali.