Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti

L’analisi di Stefano Usai e Pier Luigi Girlando sull’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) tra prassi e giurisprudenza

di Redazione tecnica - 07/01/2026

Considerazioni conclusive

La riflessione proposta da Usai e Girlando intercetta uno dei nodi centrali del sottosoglia: il difficile equilibrio tra esigenze di semplificazione, discrezionalità amministrativa e rispetto dei principi fondamentali dell’evidenza pubblica.

Dalla stagione del Codice “De Lise” fino al D.Lgs. n. 36/2023, l’affidamento diretto ha progressivamente ampliato il proprio spazio operativo. Proprio per questo, appare sempre più necessario distinguere con chiarezza i diversi modelli applicativi, evitando sovrapposizioni concettuali e forzature terminologiche che rischiano di tradursi in incertezze procedimentali.

La “teoria dei tre affidamenti” non elimina tutte le ambiguità interpretative, ma offre una chiave di lettura utile per orientare le stazioni appaltanti nella costruzione delle procedure sotto soglia, aiutandole a comprendere quando si resta nell’alveo dell’affidamento diretto in senso proprio e quando, invece, il livello di procedimentalizzazione adottato conduce verso modelli che richiedono coerenza, trasparenza e un pieno rispetto dei principi di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa.

INDICE

1
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
La teoria dei tre affidamenti
3
Diretto puro
4
Procedimentalizzato debole
5
Procedimentalizzato forte
6
Considerazioni conclusive
